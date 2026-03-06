Dirigencia de Nacional se toma su tiempo y Diego Arias dirige ante Águilas Doradas

El joven estratega tendría las horas contadas en su cargo, pero seguiría vinculado al club.

Diego Arias, DT de Nacional (Vizzor Image)

Todo el entorno de Atlético Nacional aún no puede salir del asombro por la eliminación de la Copa Sudamericana. Sin embargo el equipo no estuvo a la altura de lo que necesitaba este compromiso de fase 1 previa y Millonarios lo eliminó en casa y ante su gente, con actuación brillante de Rodrigo Contreras, quien se apuntó con 2 goles en el compromiso.

En las últimas horas, a pesar del bajo rendimiento que mostraron algunos referentes del equipo en este compromiso, todos los dardos le han caído a Diego Arias, el técnico tendría las horas contadas en el banquillo ‘Verdolaga’, a tal punto que varios nombres han empezado a sonar para su reemplazo.

No obstante por el momento no hay parte oficial desde Atlético Nacional y sus directivos. Todo parece indicar, que a pesar de la presión que hay desde la hinchada por la salida de Arias, aún no se tomarán decisiones radicales y el exjugador estará al frente del equipo para el el duelo de este sábado en el Estadio Cincuentenario ante Águilas Doradas.

Con una gran campaña en lo que va de la Liga BetPlay con 15 puntos de 21 posibles, para sus aficionados, Atlético Nacional está obligado a ser campeón al final de este primer semestre, ya que Independiente Santa Fe, Millonarios, Medellín, Junior y América de Cali se encuentran en doble competición y no hay excusas para levantar la estrella 19.

Por cosas del destino, el cuadro ‘Verdolaga’ se verá prontamente las caras con Millonarios nuevamente. Será el martes 17 de marzo a las 08:30 de la noche en El Campin, por la fecha 12 del rentado local. Tiempo en el cual se esperan noticias sobre el nuevo timonel del cuadro antioqueño o si por el contrario Arias sigue al frente del equipo.

Próximos partidos de Atlético Nacional:

06.03.2026 – 04:00 p.m. | Águilas Doradas vs Atlético Nacional | Jornada 10.

10.03.2026 – 08:30 p.m. | Junior vs Atlético Nacional | Jornada 3.

13.03.2026 – 08:30 p.m. | Atlético Nacional vs Llaneros | Jornada 11.

17.03.2026 – 08:30 p.m. | Millonarios vs Atlético Nacional | Jornada 12.

22.03.2026 – 08:20 p.m. | Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá | Jornada13.

