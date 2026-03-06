Marquense vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

El Estadio Marquesa de la Ensenada será escenario de un duelo cargado de tensión en la jornada 12 del Clausura 2026, cuando Marquense reciba a Malacateco en un partido que puede ser determinante en la pelea por la permanencia. Los leones llegan golpeados tras la salida de su entrenador y con la urgencia de sumar, mientras que los toros buscan reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la tabla. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles del encuentro en la Liga Nacional de Guatemala.

Marquense tiene 9 puntos y se ubica en el puesto 11, producto de dos triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo atraviesa una situación complicada en la lucha por la permanencia, ya que en la tabla acumulada aparece último con 32 unidades y empieza a ver cómo sus rivales directos toman distancia. Tras el empate 2-2 ante Guastatoya en la última jornada, en un duelo clave por la salvación, la directiva tomó la decisión de destituir a Leonel Noriega como entrenador.

Por su parte, Malacateco suma 12 puntos y ocupa la décima posición con tres victorias, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Roberto Montoya tampoco ha tenido el torneo esperado, aunque todavía se mantiene cerca de los puestos de clasificación y depende de sí mismo para escalar en la tabla. Sin embargo, necesita mayor regularidad, ya que acumula cinco jornadas sin ganar y en su última presentación cayó 3-2 ante Comunicaciones como visitante. Además, fuera de casa sigue siendo una de sus grandes deudas en este Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Malacateco de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Malacateo está programado para el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesea de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Malacateco hoy

Ni Marquense ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya no hará muchas variantes con respecto al equipo que venía presentando.

Marquense: Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Carlos Estrada, Marco Rodas; Christian López, Miguel Escobar, José Joj; David Chuc, Diego Casas y Juan Villalobos.

Malacateco: Miguel Jiménez; Nelson Andrade, Dilan Palencia, Marlon Chun, Andru Morales, Roberto Meneses; José Ochoa, Franklin Quinteros, Frank de León; Ángel López y Matías Roskopf. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Malacateco:

21 de enero de 2026 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | Marquense 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Marquense 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de marzo de 2025 | Malacateco 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

