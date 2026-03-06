América y Millonarios ya conocen su lugar en los bombos de la Sudamericana 2026

Tras la fase preliminar, el cuadro ‘Escarlata’ será cabeza de serie y el ‘Embajador’ estará en el Bombo 2 para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026.

La Liga BetPlay ya empieza a tener representación confirmada en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Tras disputarse la fase preliminar del torneo continental, América de Cali y Millonarios aseguraron su presencia en la fase de grupos del certamen de 2026, mientras que otros equipos colombianos aún esperan definir su futuro internacional.

América y Millonarios aseguraron su cupo

El conjunto ‘Escarlata’ logró su clasificación luego de superar a Atlético Bucaramanga en la ronda preliminar del torneo. Con este resultado, el club vallecaucano se instaló directamente en la fase de grupos y se sumó a Millonarios, que también avanzó tras eliminar a su clásico rival, Atlético Nacional.

De esta manera, ambos clubes se convirtieron en los primeros representantes colombianos confirmados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, a la espera de lo que ocurra con otros equipos nacionales que aún compiten en torneos internacionales.

Así quedaron los bombos para el sorteo

Tras concluir la primera fase del certamen, y a falta de conocer los clubes que llegarán desde la Copa Libertadores, la Conmebol definió la distribución de los equipos en los bombos para el sorteo de la fase de grupos.

En el caso de América de Cali, el equipo será cabeza de serie y hará parte del Bolillero 1 gracias a su posición en el ranking Conmebol. Esto le permitirá evitar en la fase inicial a varios de los favoritos al título como River Plate, Racing Club, Santos FC y Atlético Mineiro.

Por su parte, Millonarios quedó ubicado en el Bombo 2, donde también aparecen clubes tradicionales del continente como San Lorenzo y Vasco da Gama, lo que anticipa grupos competitivos para el cuadro capitalino.

Tolima y Medellín aún esperan definición

El número de representantes colombianos en la Copa Sudamericana podría aumentar en los próximos días. Los equipos que queden eliminados en la tercera ronda de la Copa Libertadores pasarán automáticamente al Bolillero 4 del torneo.

En ese escenario podrían aparecer Deportes Tolima e Independiente Medellín, que actualmente disputan su respectiva serie clasificatoria. El conjunto de Ibagué perdió 1-0 el partido de ida ante O’Higgins FC, mientras que el DIM igualó 1-1 en su visita a Juventud de Las Piedras.

Fecha y sede del sorteo

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se realizará el próximo 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque. La ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y también incluirá el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese evento se conocerá el camino de los clubes colombianos en el torneo continental y los rivales que enfrentarán en la lucha por avanzar a las fases finales de la competición.

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) y América de Cali (Colombia).

River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil) Bombo 2 : San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil) y Tigre (Argentina).

: San Lorenzo (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Caracas (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil) y Tigre (Argentina). Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay) Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará (Ecuador).

Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay) Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia) y Macará (Ecuador). Bombo 4: Alianza Atlético (Perú) Deportivo Riestra (Argentina), Barracas Central (Argentina), Recoleta FC Uruguay y ganadores de Botafogo (Brasil) vs. Barcelona SC, DIM (Colombia) vs. Juventud (Uruguay), Tolima (Colombia) vs. O’Higgins (Chile) y Sporting Cristal (Perú) vs. Carabobo (Venezuela).

