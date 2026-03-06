Milan vs Inter en vivo: horario y dónde ver la jornada 28 de la Serie A 2026

Santiago Giménez podría tener minutos en el Derby della Madonnina, tras cuatro meses de recuperación tras ser operado de una lesión en el tobillo

Milan recibe al Inter en una nueva edición del Derby della Madonnina, correspondiente a la jornada 28 de la Serie A 2025/26. El encuentro se disputará este domingo 8 de marzo en el estadio San Siro, a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en ESPN y Disney+ Premium. El partido también genera expectativa en México por la posible reaparición de Santiago Gimenez, quien busca regresar tras una larga ausencia por lesión.

El delantero mexicano no juega desde el 28 de octubre, luego de sufrir una lesión de tobillo que no evolucionó de la mejor manera y lo llevó a pasar por el quirófano el 18 de diciembre en Amsterdam. Después de más de cuatro meses de recuperación, el atacante tiene como objetivo volver a las canchas precisamente en el clásico de Milán, aunque su participación como titular luce complicada.

De acuerdo con reportes de La Gazzetta dello Sport, Gimenez quiere estar disponible “a toda costa” para el partido frente al Inter. El atacante pasará revisiones médicas finales para determinar si puede integrarse a la convocatoria del técnico Massimiliano Allegri, quien ya había adelantado que el mexicano volvería a entrenar con el grupo durante esta semana.

Este Derby della Madonnina representa una oportunidad importante para el Milan, que todavía busca mantenerse en la pelea por el título de liga que no consigue desde 2022. En contraste, el Inter llega como líder del campeonato y, en caso de vencer a su rival, podría ampliar su ventaja en la cima hasta 13 puntos cuando restarían 10 jornadas por disputarse, ya que hasta el momento, los rossoneri tienen 57 puntos y el Inter 67.

En el conjunto rossoneri destacan jugadores como Luka Modric, quien con 40 años sigue siendo pieza clave en el mediocampo, además del guardameta Mike Maignan, quien recientemente renovó contrato con el club hasta 2029. Del otro lado, el equipo dirigido por Cristian Chivu confía en futbolistas como Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Federico Dimarco y Francesco Pio Esposito, especialmente ante la probable ausencia del capitán Lautaro Martínez.

El partido entre Milan e Inter se jugará el domingo 8 de marzo en el estadio San Siro, dentro de la jornada 28 de la Serie A 2026. El encuentro comenzará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del Derby della Madonnina estará disponible en ESPN, mientras que en streaming se podrá seguir a través de Disney+ Premium.

Alineaciones probables del Milan vs Inter

Massimiliano Allegri y Cristian Chivu presentarían alineaciones similares a las de sus partidos pasados, Santi Gimenez podría ingresar de cambio para tener algunos minutos.

Milan: Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori, Bartesaghi; Rabiot, Modric, Fofana; Saelemaekers, Leao y Pulisic.

Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Augusto, Henrique; Barella, Zielinski, Mjitaryán, Dimarco; Thuram y Bonny.

Antecedentes y últimos resultados del Milan vs Inter en la Serie A

En los últimos enfrentamientos de Serie A, el Milan ha tenido dominio en el Derby della Madonnina, con varias victorias ante su rival de ciudad. El antecedente más reciente se registró el 23 de noviembre de 2025, cuando Christian Pulisic marcó el único gol del partido para darle el triunfo al Milan en la jornada 12 del campeonato.

23 de noviembre de 2025 | Inter 0-1 Milan

23 de abril de 2025 | Inter 0-3 Milan

2 de abril de 2025 | Milan 1-1 Inter

2 de febrero de 2025 | Milan 1-1 Inter

6 de enero de 2025 | Inter 2-3 Milan

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Milan vs Inter y cuánto paga?

De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, el Inter parte como favorito para llevarse el Derby della Madonnina. Estos son los momios del partido:

Milan +240

Empate +215

Inter -110

Las cuotas colocan al conjunto nerazzurro con mayores probabilidades de victoria, en gran parte por su posición como líder de la Serie A y su racha reciente en el campeonato. Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos muestra partidos cerrados y resultados que han favorecido al Milan.

