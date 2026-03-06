México vs Gran Bretaña, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Debuta la novena mexicana en el World Baseball Classic. Sigue el juego en directo online: estadísticas, pizarra y resultado al momento

México vs Gran Bretaña en vivo hoy el Clásico Mundial de Béisbol 2026 |Claro Sports

¿Quiénes son los jugadores de Gran Bretaña? Este es su roster del World Baseball Classic

Jazz Chisholm Jr., el jugador de los Yankees, es uno de los jugadores de mayor renombre en el equipo británico para esta edición del Clásico Mundial. Está también Harry Ford, receptor de los Washington Nationals, dos de los 25 peloteros que juegan para organizaciones de MLB en su roster.

PITCHERS: Jack Anderson, Brendan Beck, Tristan Beck, Donovan Benoit, Chavez Fernander, Gary Gill Hill, Miles Langhorne, Ryan Long, Andre Scrubb, Jack Seppings, Graham Spraker, Najer Victor, Tyler Viza, Nick Wells, Owen Wild, Vance Worley.

Jack Anderson, Brendan Beck, Tristan Beck, Donovan Benoit, Chavez Fernander, Gary Gill Hill, Miles Langhorne, Ryan Long, Andre Scrubb, Jack Seppings, Graham Spraker, Najer Victor, Tyler Viza, Nick Wells, Owen Wild, Vance Worley. CATCHERS: Willis Cresswell, Harry Ford.

Willis Cresswell, Harry Ford. JUGADORES DE CUADRO: Jazz Chisholm Jr., Nate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis Jr., BJ Murray, Nick Ward.

Jazz Chisholm Jr., Nate Eaton, Lucius Fox, Ivan Johnson, Ian Lewis Jr., BJ Murray, Nick Ward. JARDINEROS: Matt Koperniak, Kristian Robinson, Trayce Thompson, Justin Wylie.

El roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La novena mexicana que dirige Benjamín Gil incluye a una base de peloteros que estuvieron en el equipo que llegó a semifinales en 2023, la mejor participación en la historia para México, aunque hay bajas importantes como la de Ramón Urías

Vuelve Randy Arozarena, además de que debutan peloteros ligamayoristas como Jonathan Aranda, Andrés Muñoz y Jarren Duran, entre otros, aunque el cuerpo de lanzadores es la principal incógnita para la novena mexicana.

PITCHERS: Alexander Armenta, Javier Assad, Manny Barreda, Brennan Bernardino, Alex Carrillo, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker, Jesús Cruz.

Alexander Armenta, Javier Assad, Manny Barreda, Brennan Bernardino, Alex Carrillo, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker, Jesús Cruz. CATCHERS: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Alejandro Kirk, Alexis Wilson. JUGADORES DE CUADRO: Nacho Álvarez Jr., Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías.

Nacho Álvarez Jr., Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías. JARDINEROS: Randy Arozarena, Jarren Durán, Alejandro Osuna, Alek Thomas, Julián Ornelas.

Randy Arozarena |Christian Petersen/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

México debuta este viernes 6 de marzo en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol y vivimos en directo el partido ante Gran Bretaña a través de Claro Sports.

Tras par de días de actividad en el grupo que se juega en Tokio, se canta el Play Ball en este lado del mundo y el primer partido en Houston será la novena mexicana ante los británicos, quienes ganaron su lugar por quedar en cuarto lugar en su grupo en el torneo del 2023.

Gran Bretaña disputó dos juegos de preparación previo al Clásico y no perdió, al vencer 7-3 a los Milwaukee Brewers y empatar en nueve entradas 2-2 con los San Diego Padres. México también jugó dos veces, venciendo a los Diamondbacks, pero cayendo ante los Dodgers.

Hace tres años, México y Gran Bretaña coincidieron en la primera ronda y la novena de Benji Gil sufrió para ganar 2-1, en el único antecedente en el World Baseball Classic entre ambas selecciones. Ahora juega en la casa de los Houston Astros, el Daikin Park, en un partido clave para las aspiraciones de ambos en este torneo, buscando un lugar en cuartos en un Grupo B que comparten con Estados Unidos.

¿A qué hora juegan México vs Gran Bretaña hoy 6 de marzo de 2026?

El partido dará inicio este viernes 6 de marzo en punto del mediodía, 12:00 horas, de la CDMX y hora local en Houston, y lo comentamos en directo por Claro Sports.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

El partido entre México y Gran Bretaña lo podrás seguir por TV en territorio mexicano a través de ESPN y Canal 9, además de las aplicaciones de ViX y Disney+. En otras partes del mundo, estas cadenas tienen los derechos de transmisión del Clásico Mundial:

Estados Unidos : FOX y FOX Deportes.

: FOX y FOX Deportes. Puerto Rico : WAPA Deportes.

: WAPA Deportes. República Dominicana : VTV32, Teleantillas 10, Coral 39.

: VTV32, Teleantillas 10, Coral 39. Panamá : RPC, TV Max.

: RPC, TV Max. Nicaragua : Viva 13.

: Viva 13. Cuba : Tele Rebelde.

: Tele Rebelde. Venezuela: Televen; Venevision.

Te puede interesar: