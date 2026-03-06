Tribunal sanciona a Gustavo Marques por comentarios machistas en Brasil

El jugador fue sancionado con 12 partidos de suspensión, además de una multa económica

El zaguero está en el ojo del huracán | @RedBullBraga

El futbolista Gustavo Marques, defensor del Red Bull Bragantino, recibió una suspensión de 12 partidos por parte del tribunal de disciplina del fútbol paulista. La sanción se deriva de los comentarios que realizó el 21 de febrero contra la árbitra Daiane Muniz después de la eliminación de su equipo ante São Paulo en el Campeonato Paulista.

Tras el encuentro, el jugador cuestionó el trabajo arbitral y emitió declaraciones sobre la designación de la jueza para dirigir el partido. En su crítica señaló: “Quiero hablar del arbitraje. No sirve que juguemos contra São Paulo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño”.

El zaguero también expresó que, desde su punto de vista, la árbitra no actuó con imparcialidad durante el encuentro. “Creo que ella no fue honesta, el São Paulo tiene todo el mérito, por la camiseta y la tradición que tiene, creo que ella se inclinó por ellos porque, independientemente de la situación, el Red Bull es grande, pero para ella el São Paulo fue más grande”, declaró.

La sanción impuesta por el tribunal aplicará únicamente en competiciones organizadas por la Federación Paulista de Fútbol. Esto implica que el jugador podría perderse la fase de grupos del Campeonato Paulista en 2027, aunque podrá continuar participando en el Brasileirao.

Además del castigo deportivo, el defensor deberá pagar una multa de 5700 dólares. A esta medida se suma la sanción interna aplicada por el Red Bull Bragantino, que decidió multarlo con el 50 por ciento de su salario, monto que será destinado a una organización que trabaja con mujeres en situación vulnerable en la región de Bragança Paulista.

Tras la polémica, Marques ofreció una disculpa pública dirigida a la árbitra y a otras mujeres. “Pedí perdón a Daiane y su asistente. Pido perdón a todas las mujeres. Estoy mal, triste. Mi esposa y mi madre ya me han insultado”, expresó el jugador al referirse a la situación generada tras sus declaraciones.

