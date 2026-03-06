Mixco vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 abre con un duelo muy parejo cuando Mixco reciba a Guastatoya, dos equipos que llegan con los mismos números en la tabla pero con realidades distintas en la temporada. Los chicharroneros intentan consolidar su recuperación tras un triunfo importante en la fecha anterior, mientras que el Pecho Amarillo llega presionado por la tabla acumulada. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles del encuentro en la Liga Nacional de Guatemala.

Deportivo Mixco suma 13 puntos y se ubica en la octava posición, producto de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez tuvo un inicio irregular, pero ha mostrado señales de recuperación en las últimas semanas. Luego de caer ante Marquense y Xelajú, logró encadenar tres partidos sin perder: empates 2-2 frente a Mictlán y 1-1 ante Aurora, además de un valioso triunfo 1-0 como local frente a Municipal en la jornada anterior.

Por su parte, Guastatoya también tiene 13 unidades y ocupa la sexta posición con tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, exactamente el mismo registro que su rival. Sin embargo, el equipo de Pablo Centrone vive una realidad distinta, ya que en la tabla acumulada aparece en el décimo lugar con 35 puntos, apenas por encima de Mictlán (33) y Marquense (32), que hoy estarían descendiendo. Aunque había sumado puntos importantes semanas atrás, llega con resultados irregulares tras caer ante Antigua GFC y Comunicaciones y empatar 2-2 frente a Marquense en su último partido.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Guastatoya de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Guastatoya está programado para el sábado 7 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Guastatoya hoy

Ni Deportivo Mixco ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco: Kevin Moscoso; Nixson Flores, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González; Gabriel Arce, Óscar González, Christian Ojeda; Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Guastatoya: Rubén Escobar; Keyner Agustín, José Almanza, Uzias Hernández, Víctor Armas; Ariel Lon, Kevin Fernández, Denilson Sánchez; Víctor Ávalos, Santiago Gómez y Nelson García. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Guastatoya:

22 de enero de 2026 | Guastatoya 2-0 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de noviembre de 2025 | Guastatoya 1-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de agosto de 2025 | Mixco 2-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Guastatoya 1-0 Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de marzo de 2025 | Mixco 0-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

