El gesto de grandeza que enorgullece al fútbol de Guatemala

Al minuto 71 del partido entre Comunicaciones y Malacateco, válido por la jornada 10 del Clausura 2026 de Guatemala, se produjo una jugada entre el portero ‘crema’ Fredy Pérez y el atacante visitante Byron Angulo, que terminó en un duro choque producto de una imprudencia del ecuatoriano, y que terminó obligando a que el portero pidiera el cambio dando lugar a Arnold Barrios.

Tal y como expone la imagen, el golpe producto de una torpreza del jugador de Angulo, y rápidamente se sintió tocado ya que entendió que habían sido algo evitable. Es por eso que al término de las acciones decidió acercarse a ver cómo seguía su colega tras el golpe, y en conferencia de prensa realizó un descargo para entre otras cosas dar su versión.

“Me acerqué a él rápidamente porque nunca he sido un jugador que haga daño, porque tampoco me gustaría que me entrarán así, por lo que le fui a hablar al terminar al partido”, comenzó diciendo el delantero, que minutos antes del golpazo había anotado el transitorio gol del descuento para su equipo, poniéndolo así en partido tras estar dos goles por debajo.

“En la jugada veo la pelota larga, cuando veo que él sale saqué el pie, pero el otro me quedó en el camino y le pegué con el tobillo que también lo tengo hinchado, por eso le fui a ofrecer mis disculpas, aunque fue una acción rápida”, cerró Angulo, quien además reconoció tener una hinchazón importante en su tobillo que le apareció una vez finalizado el encuentro.

En cuanto a Pérez, se someterá a estudios próximamente a fines de conocer la gravedad de la lesión sufrida en su rodilla derecha. Cabe destacar que el portero estuvo varios meses lesionado en 2025 por lesiones, y venía en una racha positiva en cuanto a ello, por lo que sería una muy mala noticia que vaya a tener que perderse los partidos que vienen.

Más aún que Comunicaciones atraviesa un presente que hacía mucho no vivía. Marcha entre el primer y segundo puesto de la tabla de posiciones, ha logrado ganar tres juegos seguidos, algo que no podía conseguir desde abril de 2025, y por ende está en un gran momento como para perder a una de sus figuras.

En medio de esa preocupación, Comunicaciones vivió una jornada especial en su último compromiso. Los Cremas lograron un triunfo agónico por 3-2 ante Malacateco en el Estadio Cementos Progreso, resultado que les permitió escalar posiciones en el Clausura 2026 y confirmar su buen momento en el campeonato.

Además, el partido marcó el esperado regreso de José Manuel “Moyo” Contreras. El histórico mediocampista ingresó al minuto 80 en lugar de Marco Domínguez y recibió el gafete de capitán, poniendo fin a una espera de casi cuatro meses tras superar las molestias en el tendón de Aquiles. “El ser humano trabaja mejor con presión. Estar en el sótano es incómodo, pero los compañeros lo han hecho bien y poco a poco estaremos más arriba. Vamos bien, pero hay margen para seguir mejorando”, afirmó el volante en declaraciones a Tigo Sports.

Ahora el equipo crema se enfoca en su próximo desafío. Este domingo 8 de marzo recibirá a Deportivo Achuapa en el Estadio Cementos Progreso por la jornada 12 del Clausura 2026. Con la duda en la portería y la motivación de su reciente repunte, Comunicaciones intentará sostener la racha positiva y seguir presionando en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

