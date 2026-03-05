Nicolás Sánchez no tiene plazo en el banquillo de Rayados y se ilusiona con el Clásico Regio

El nuevo entrenador del Monterrey habla tras presentar de manera oficial a su cuerpo técnico previo a medirse a Tigres

Nico Sánchez admite no tener plazo en el banquillo de Rayados | Imago7

Nicolás Sánchez presentó el jueves 5 de marzo a su cuerpo técnico que lo acompañará en Monterrey para lo que resta del Clausura 2026 en la Liga MX como en la Concachampions, destacando que no existen plazos para su permanencia como entrenador.

“No hay plazos. Desde el primer momento sentí el apoyo total de cada integrante de la directiva, de cada persona que está con nosotros aquí en el barrial, así que yo tampoco me pongo plazos”, respondió en el Club de Futbol Monterrey.

Walter Erviti y Severo Meza serán los auxiliares de Sánchez, además de Esteban Landazábal, Vicente Espadas y Fabián Donnelly dentro del staff.

Sánchez debutó como entrenador de Rayados con una contundente victoria 4-0 sobre Gallos Blancos en el Gigante de Acero tras la destitución de Torrent luego de perder ante Cruz Azul.

El nuevo entrenador de Rayados expresó que desea imprimirle identidad al primer equipo después de la falta de resultados en los últimos años, ya que no ganan un título de Liga MX desde el Apertura 2019.

“Está claro que con la elección del cuerpo técnico, de la gente que me acompaña, que somos un gran equipo. El mensaje está en la identidad que queremos generar y recuperar, volver a generar ese sentido de pertenencia, que para mí escaseaba en el club y después estamos preparados para todos. Tenemos un gran plantel, tenemos grandes personas, grandes profesionales”, reiteró el exjugador de Rayados, quien fue campeón de Liga MX, Copa MX y Concachampions en Monterrey.

“Me han tocado tres procesos muy importantes y de mucho enriquecimiento en cuanto a conceptos, gestión y trato con jugadores. Con la impronta mía espero, junto con la ayuda de los muchachos, hacer un buen grupo y volver a generar ese sentido de pertenencia que para mí escaseaba en el club”, añadió.

Nico aceptó que el Clásico Regio del Clausura 2026 en la jornada 10 podría representar una inyección de motivación para el equipo y para mejorar la posición en la tabla general, después de estar fuera de la zona de clasificación.

“La ilusión que genera jugar un Clásico es la misma para todos. Nosotros ya no jugamos, nosotros podemos acompañar e inspirar a los futbolistas, a los profesionales en hacerles ver lo que significa para este club esta clase de partidos, sea en casa o sea en casa del rival”, indicó.

