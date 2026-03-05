Cobán ImperialXelajú

Cobán Imperial vs Xelajú en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2025

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo lo más destacado del partido a través del minuto a minuto

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Cobán Imperial y Xelajú, válido por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este juego tras superar a Deportivo Achuapa, y está obligado a vencer a su rival si pretende regresar a la cima de la tabla de posiciones en soledad, mientras que los ‘superchivos’ vienen también victoriosos tras imponerse sobre Mictlán.

Cobán Imperial suma 20 puntos y ocupa la segunda posición, producto de seis triunfos, dos empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Martín García ha sido uno de los más consistentes del campeonato y se mantiene en la lucha por el liderato desde el inicio del año. Luego de una breve racha negativa entre las jornadas 6 y 8, el conjunto cobanero recuperó su mejor versión con victorias importantes: 2-0 frente a Malacateco en casa y 1-0 ante Achuapa como visitante en la última jornada.

Por su parte, Xelajú MC tiene 17 puntos y se ubica en el cuarto lugar, con cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. El equipo de Roberto Hernández también pelea en la parte alta y busca mantenerse en la discusión por el campeonato. Llega en un buen momento, ya que acumula tres partidos sin perder y en la última fecha superó 2-0 a Mictlán como local con goles de Raúl Calderón y Yair Jaén.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Xelajú hoy 5 de marzo de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Xelajú MC está programado para el jueves 5 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio José Ángel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Xelajú para la jornada 11, al momento

  • Cobán Imperial: Tomás Casas; Ángel Cabrera, Carlos Flores, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto; Yonathan Morán, Byron Leal, Steven Paredes; Uri Amaral y Janderson Pereira. DT: Martín García.
  • Xelajú MC: Nery Lobos; Manuel Romero, Javier González, Kevin Ruiz; Maynor de León, Yilton Díaz, Antonio López, Raúl Calderón, Ricardo Márquez; Steven Cárdenas y Harim Quezada. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Xelajú y últimos resultados en la Liga de Guatemala

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025 22 de febrero de 2025 | Cobán Imperial 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025 21 de diciembre de 2024 | Xelajú MC 3-0 Cobán Imperial | Final Torneo Apertura 2024

