Bruno Mars en México: fechas, sede, setlist, preventa y precio de los boletos para The Romantic Tour

El cantante regresa como solista tras 10 años y anuncia cuatro conciertos en la Ciudad de México

Bruno Mars en México, fecha y precio de los boletos | @ocesa_total

Bruno Mars volverá a presentarse en México con una serie de conciertos programados para diciembre de 2026 como parte de su nueva gira mundial The Romantic Tour. El cantante estadounidense ofrecerá cuatro shows en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre, en un espectáculo que forma parte de la promoción de su más reciente material discográfico. El anuncio fue realizado por la promotora Ocesa, que confirmó el regreso del intérprete de éxitos como Just the Way You Are a uno de los recintos más importantes del país.

El tour marcará un momento relevante en la carrera del artista, ya que representa su retorno a los escenarios como solista después de 10 años enfocado en colaboraciones musicales. La gira contempla alrededor de 80 presentaciones en distintas ciudades de Norteamérica, Europa y Reino Unido. Para los conciertos en México, el espectáculo contará con una producción escénica de gran formato y con la participación especial de Anderson .Paak, quien se presentará como DJ Pee .Wee, sumándose al concepto musical del nuevo álbum que inspira esta gira.

El anuncio llega seis días después del lanzamiento de The Romantic, el cuarto álbum de estudio de Bruno Mars. Esta producción incluye canciones como I Just Might, que debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, y Risk It All, tema con mariachi y en el cual rinde homenaje a México.

¿Cuándo serán los conciertos de Bruno Mars en México y dónde?

Bruno Mars brindará cuatro conciertos en México, todos ellos en el Estadio GNP Seguros. Las fechas de las presentaciones son el jueves 3, viernes 4, lunes 7 y martes 8 de diciembre de 2026.

Bruno Mars en México: ¿Cuándo es la preventa de los boletos y cuál es su precio?

La preventa de los boletos para The Romantic Tour de Bruno Mars en México iniciará el próximo miércoles 11 de marzo. Para el acceso a la preventa fans, se debe de realizar un registro, el cual estará disponible hasta el lunes 9 de marzo. En cuanto a los precios oficiales, estos aún no han sido revelados.

Preventa Fans: 11 de marzo

3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 horas

7 y 8 de diciembre disponibles a las 14:00 horas

Venta general: 12 de marzo

3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 horas

7 y 8 de diciembre disponibles a las 14:00 horas

¿Qué canciones cantará Bruno Mars en su concierto en México 2026? Setlist

Aunque aún no hay un setlist confirmado, los últimos conciertos de Bruno Mars dan una idea de las posibles canciones que interpretará en México como parte de The Romantic Tour. De esta forma se incluirían temas como:

Risk It All

Cha Cha Cha

I Just Might

God Was Showing Off

Why You Wanna Fight?

On My Soul

Something Serious

Nothing Left

Dance With Me

24K Magic

Took Your Phones Away

Finesse

Treasure

Billionaire (Portada del Travie McCoy)

Perm

Calling All My Lovelies

That’s What I Like

Versace on the Floor

It Will Rain

Marry You

Runaway Baby

Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin’ on You / APT. / Die With a Smile / Leave the Door Open

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Uptown Funk

