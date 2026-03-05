¿Renuncia Diego Arias a Atlético Nacional? Esto es lo que se sabe

Después de la eliminación por Copa Sudamericana a manos de Millonarios. Diego Arias quedó en la cuerda floja y su continuidad está en duda.

Un fracaso internacional, fue lo que se decretó tras en Atlético Nacional tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios. Los ‘verdolagas’ eran claros favoritos al tener una plantilla con bastantes alternativas y la localía en el partido preliminar de ‘La Otra Conquista’.

Tras la derrota por tres goles a uno, no solo quedaron seriamente expuestos los futbolistas del verde paisa, sino sobre todo el director técnico actual, Diego Arias. Que si bien ha mostrado planteos bastante interesantes en los torneos locales, la inexperiencia y el poco recorrido como entrenador le pasó factura en la Copa Sudamericana.

De hecho, en la segunda pausa para rehidratación en el Estadio Atanasio Girardot, se vio una completa desconexión entre futbolistas y entrenador. Un dato no menor que ya da pie para que muchos hinchas pidan un cambio de orientador. Diego Arias tuvo que insistir varias veces para que sus propios futbolistas le dieran la atención necesaria en el mini descanso.

Diego Arias y su continuidad en Atlético Nacional

Con todo este contexto, el ciclo de Diego Arias en Atlético Nacional camina por la cuerda floja. Tanto así que, en la rueda de prensa posterior a la derrota ‘verdolaga’, el entrenador declaró: “Entiendo la frustración, el sentimiento y la tristeza que puede estar sintiendo toda nuestra gente, para nosotros también es un golpe muy grande. Invertimos demasiado tiempo, energía, esfuerzos en el club para poder armar una plantilla como la que tenemos. Es un momento fuerte para nosotros, y creo que no es momento para tomar una decisión apresurada. Seguramente mañana, cuando estemos más tranquilos, podemos analizar profundamente, pero entiendo lo que siente la gente”.

Ahora bien, con el rumor de que el joven director técnico estaría dispuesto a dar un paso al costado de Atlético Nacional. El periodista especializado en el equipo paisa, Mauricio Agudelo, reveló que hasta el medio día del jueves 5 de marzo, aún no se ha recibido la renuncia del entrenador, pero ya habría tomado la decisión de no continuar al mando del ‘rey de copas’.

