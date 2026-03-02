Calendario oficial Pensiones Bienestar marzo 2026: ¿Quiénes reciben el pago, letra por letra?

Consulta fechas y montos oficiales del pago de esta ayuda para adultos mayores

Checa cuándo te toca recibir el dinero de tu Pensión del Bienestar.

Miles de beneficiarios de los programas sociales ya pueden consultar el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril 2026. La entrega inicia el lunes 2 de marzo y se realizará de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido.

El depósito se hará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y contempla montos que van desde los 1,650 hasta los 6,400 pesos, dependiendo del programa al que pertenezca cada persona. Este será el segundo pago del año y corresponde a un bimestre completo.

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, confirmó que no habrá pago doble en marzo de 2026, ya que no existe proceso electoral que obligue a adelantar recursos. Por ello, los beneficiarios recibirán únicamente el monto regular establecido para este periodo.

Si formas parte de alguno de los programas sociales, es importante que revises qué día te corresponde cobrar para evitar contratiempos y planificar tus gastos con anticipación.

¿Quiénes reciben el pago de la pensión Bienestar en marzo 2026? Calendario completo, letra por letra

El pago de marzo 2026 se realiza conforme al calendario oficial organizado por orden alfabético, tomando en cuenta la inicial del primer apellido del beneficiario. La entrega comienza el lunes 2 de marzo con la letra A y concluye el jueves 26 de marzo con las letras W, X, Y y Z.

El calendario queda de la siguiente manera:

A: Lunes 2 de marzo

Lunes 2 de marzo B: Martes 3 de marzo

Martes 3 de marzo C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo D, E, F: Viernes 6 de marzo

Viernes 6 de marzo G: Lunes 9 y martes 10 de marzo

Lunes 9 y martes 10 de marzo H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo

Miércoles 11 de marzo L: Jueves 12 de marzo

Jueves 12 de marzo M: Viernes 13 y martes 17 de marzo

Viernes 13 y martes 17 de marzo N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo

Miércoles 18 de marzo P, Q: Jueves 19 de marzo

Jueves 19 de marzo R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo

Viernes 20 y lunes 23 de marzo S: Martes 24 de marzo

Martes 24 de marzo T, U, V: Miércoles 25 de marzo

Miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo

Los depósitos comenzaron desde el primer día hábil del mes, es decir, el lunes 2 de marzo. A partir de esa fecha se habilitó la ventana de pago para que cada beneficiario pueda retirar su apoyo conforme a su letra asignada.

Es importante recordar que estos programas no otorgan pagos retroactivos. Los nuevos beneficiarios no recibirán un depósito doble, ya que el monto corresponde únicamente al bimestre marzo-abril 2026.

Aumento a la Pensión Bienestar: ¿En cuánto quedó el apoyo y cuánto dinero pagarán?

Para 2026, los montos oficiales quedaron definidos de la siguiente manera. La Pensión para Adultos Mayores paga 6,400 pesos bimestrales. La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años deposita 3,100 pesos bimestrales.

Por su parte, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad entrega 3,300 pesos cada dos meses. En tanto, el Apoyo a Madres Trabajadoras contempla un depósito bimestral de 1,650 pesos.

Todos los pagos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. Para consultar el saldo por internet, los beneficiarios pueden descargar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, aceptar los términos y condiciones, registrar su número celular, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP, generar una contraseña y revisar movimientos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Con el calendario ya publicado, se recomienda marcar la fecha correspondiente y acudir a la sucursal más cercana en el día indicado para evitar filas y facilitar el cobro del apoyo.

