Real Madrid revela qué tan grave es la lesión de Kylian Mbappé

El Real Madrid que dirige Álvaro Arbeloa evitó hablar de plazos fijos para el regreso de Kylian Mbappé en medio de la incertidumbre por su lesión

La lesión que persigue a Kylian Mbappé | Reuters

El Real Madrid rompió el silencio respecto a la lesión que Kylian Mbappé arrastra desde diciembre de 2025. Durante los últimos días, el delantero sufrió una recaída que llevó al club a publicar parte del reporte médico, aunque sin fijar plazos específicos para su regreso. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa evitó ofrecer fechas concretas, lo cual refleja la incertidumbre que rodea al futbolista, quien se ha convertido en un pilar del conjunto merengue y será fundamental en la recta final de la temporada, en medio de un contexto en el que el rendimiento del equipo ha sido objeto de numerosas críticas.

Según el último informe médico de la institución de la capital española, el jugador francés de 27 años padece un esguince en la rodilla izquierda. Por el momento, el club optaría por un tratamiento conservador, a la espera de observar la evolución de su estado físico, una opción que buscaría garantizar una recuperación segura que le permita reincorporarse al equipo sin riesgos adicionales para su rendimiento.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, señala el reporte médico del conjunto blanco que se publicó en su sitio oficial este 2 de marzo.

Álvaro Arbeloa se refirió este fin de semana en conferencia de prensa a la incertidumbre que rodea a Kylian Mbappé, una situación que genera máxima preocupación en el Real Madrid justo al inicio de la recta final de la temporada. La atención no solo es local: en Francia también siguen de cerca la evolución del delantero, ya que se acerca la cuenta regresiva de 100 días para el Mundial 2026, torneo en el que el jugador galo será una de las figuras principales tras consolidarse como uno de los delanteros más letales del mundo.

Mbappé: sin fecha para su regreso | Reuters

“Vamos a ir día a día, ahora mismo es mejor no dar plazos. Sin plazos. Cuando el francés esté bien… volverá a los terrenos de juego. No se piensa forzar lo más mínimo con Mbappé. Unas molestias que arrancaron el pasado 7 de diciembre ante el Celta (0-2) y que no le han permitido jugar siempre al cien por cien desde ese momento. Queremos que Mbappé vuelva al 100% y volverá cuando eso ocurra. Tenemos muy claro qué le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere al 100%”, declaró Álvaro Arbeloa antes del encuentro del Real Madrid ante el Getafe.

De acuerdo con un reporte de Diario Marca, desde el entorno del Real Madrid se venía hablando desde hace tiempo de las molestias físicas de Kylian Mbappé, pero el cuerpo del futbolista finalmente habría dicho basta, situación que habría provocado el enfado del delantero, quien viajó hasta Francia para buscar una solución a los problemas en su rodilla. La idea sería evaluar con detalle el estado médico de la lesión y definir un tratamiento adecuado que le permita regresar a los terrenos de juego lo antes posible, mientras que por ahora no existirían planes de recurrir a una intervención quirúrgica.

Te puede interesar: