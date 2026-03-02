Comunicaciones vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comunicaciones Malacateco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 trae un duelo atractivo en el Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones y Malacateco se enfrentan con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar. Los Cremas atraviesan su mejor momento del campeonato y quieren seguir firmes en la pelea por el liderato, mientras que los Toros buscan salir de la irregularidad y dar un golpe como visitantes. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles del encuentro.

Comunicaciones tiene 19 puntos y se ubica en el segundo lugar, producto de seis triunfos, un empate y tres derrotas. El equipo de Marco Antonio Figueroa reaccionó tras la caída 2-0 ante Aurora y encadenó dos victorias clave: el 1-0 frente a Municipal en el Clásico Nacional y el 3-1 ante Guastatoya como visitante, en un partido que comenzó perdiendo. Ese envión le permitió tomar aire en la tabla acumulada y ahora puede empezar a pensar seriamente en pelear por el título.

Por su parte, Malacateco suma 12 puntos y ocupa la octava posición con tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Roberto Montoya no logra encontrar regularidad y, aunque rescató un 2-2 ante Antigua GFC tras ir 0-2 abajo, ya acumula tres encuentros sin ganar. Además, necesita mejorar urgentemente su rendimiento fuera de casa, donde perdió tres partidos y empató uno, si quiere escalar posiciones en este Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Malacateco de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Malacateco está programado para el martes 3 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Malacateco hoy

Ni Comunicaciones ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Antonio Figueroa y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones: Fredy Pérez; José Gálvez, Ernesto Monreal, Karel Espino; José Pinto, Walter García; Marco Domínguez, Janpol Morales; Erick González, Dairon Reyes y Omar Duarte. DT: Marco Antonio Figueroa.

Malacateco: Miguel Jiménez; Roberto Meneses, Víctor Torres, Brayan Morales, Andru Morales; Vidal Paz, Frank de León, Ángel López; Nelson Andrade, Andy Soto y Matías Roskopf. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Malacateco:

23 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de abril de 2025 | Malacateco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de febrero de 2025 | Comunicaciones 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de noviembre de 2024 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2024

Te puede interesar –