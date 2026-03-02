Alajuelense vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga Promerica trae un duelo de alto voltaje en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense y Cartaginés se enfrentan en un partido que puede marcar el rumbo del torneo. La Liga juega con presión y urgencia, mientras que los brumosos intentan sostenerse en la parte alta pese al desgaste acumulado. Aquí te contamos dónde mirar el encuentro en vivo y todos los detalles del compromiso.

Alajuelense tiene 9 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez atraviesa un pésimo momento y su entrenador está en la cuerda floja. Tras la caída 2-0 ante Puntarenas en la última jornada, llegó a tres derrotas consecutivas y acumula cuatro partidos sin ganar. Otro resultado negativo podría complicar aún más el panorama en la Liga.

Por su parte, Cartaginés suma 17 puntos y ocupa la tercera posición, con cinco victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo de Amarini Villatoro venía firme en el campeonato, pero la seguidilla de encuentros le ha pasado factura. Luego de la eliminación en la Concachampions ante Vancouver Whitecaps, empató 1-1 frente a San Carlos y ahora buscará recuperar solidez para seguir peleando en la parte alta del Clausura 2026 con Herediano y Saprissa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Alajuelense vs Cartaginés de la jornada 10 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Cartaginés está programado para el martes 3 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Cartaginés hoy

Alajuelense no podrá contar con Alexis Gamboa, expulsado en el encuentro ante Puntarenas en la jornada 9, mientras que Cartaginés no tendrá disponible a Fernán Faerrón, quien fue expulsado en el duelo ante San Carlos. Se estima que Machillo Ramírez y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Deylan Paz, Santiago Van der Putten, Ronald Matarrita; Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández, Kenneth Vargas; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Cartaginés: Kevin Briceño; Emmanuel Brenes, Carlos Barahona, Diego Mesén, Suhander Zúñiga; Douglas López, Luis Flores, Claudio Montero, Cristopher Núñez, Daniel Castrillo, y Ricardo Márquez. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Cartaginés:

21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Cartaginés 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de noviembre de 2025 | Alajuelense 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de febrero de 2025 | Alajuelense 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

