Luis Javier Suárez, el goleador que marca los pasos en el Sporting de Lisboa

El delantero samario llegó a la asombrosa cifra de 30 goles en 38 compromisos esta temporada.

Luis Javier Suárez llega a 30 goles en el Sporting | REUTERS

Luis Javier Suárez desata la turbulencia en Portugal. Nuevamente, con el Sporting de Lisboa, llega a un nuevo registro que lo convierte en un delantero temible a nivel continental. El samario no para de hacer goles y aportarle a los ‘Leones’ en el objetivo de conquistar más títulos en sus vitrinas.

Tras hacer la fiesta frente al Estoril el pasado fin de semana, el delantero tenía un reto muy pesado. Hizo la tarea y se encargó de darle la ventaja al Sporting de Lisboa en su duelo de local ante el Porto, válido por la ida de las semifinales en la Copa de Portugal. Un gol suyo, desde la pena máxima, desató la euforia entre los simpatizantes del cuadro lusitano.

Sobre los 62′, tras no encontrar los caminos del gol, tomó el overol y asumió la responsabilidad de goleador en los doce pasos. Cobró con suavidad al centro frente a Diogo Costa y pudo liquidarlo. Quizás fue su único testimonio ofensivo con claridad, pero tampoco necesitaba más.

Suárez llega a nada menos que 30 goles en toda la temporada. Los colombianos vuelven a mirar en el retrovisor otras campañas gigantes en el ‘Viejo Continente’ como la de Falcao García en diversos clubes de la élite. Parece que el samario va por el mismo camino, aunque está en la madurez de su carrera a los 28 años.

El ariete ya llega a su tercer piso en goles, además de ocho asistencias en 38 compromisos disputados. No en vano ya recibe guiños de la Premier League por quedarse con sus servicios después del Mundial 2026. Por lo pronto, en Portugal, espera traducir sus goles en títulos inéditos para una carrera llena de respetos.

Los números de Luis Suárez ante Porto

Así fue el partido del samario, calificado con 8.1 según SofaScore:

Un gol de dos tiros totales.

16/25 pases precisos.

Un pase largo acertado.

Un pase clave.

Tres faltas recibidas.

Once carreras.Una entrada ganada.

5/9 duelos terrestres ganados.

2/6 duelos aéreos ganados.

