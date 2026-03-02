Hoy No Circula este 3 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

Este día, el programa en CDMX y Edomex afecta a vehículos con engomado rosa en busca de reducir la contaminación

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para reducir la contaminación del aire. Esta restricción vehicular limita el tránsito de vehículos según el color del engomado, la terminación de las placas y el tipo de holograma de verificación. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, una región con millones de vehículos circulando diariamente. Desde su inicio en 1989, ha evolucionado incorporando exenciones y fases de contingencia.

Para el martes 3 de marzo de 2026, el Hoy No Circula se aplicará de forma regular, afectando a vehículos específicos. No obstante, las condiciones climáticas y los niveles de contaminantes como el ozono podrían activar restricciones adicionales. Las autoridades, a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), monitorean continuamente la calidad del aire. Es fundamental que los conductores consulten las actualizaciones oficiales para evitar sanciones.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 3 de marzo de 2026 y cuáles sí?

El programa afecta principalmente a los vehículos con engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2, aunque existen excepciones. Están exentos de esta restricción los autos con holograma doble cero, cero, los eléctricos o híbridos, así como los vehículos de emergencia y aquellos con placas para personas discapacitadas. Sin embargo, los conductores de estos vehículos deben asegurarse de cumplir con las condiciones y requisitos establecidos para evitar sanciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa durante una contingencia ambiental de fase 1, declarada por la CAMe cuando los niveles de contaminantes como ozono, PM2.5 y PM10 superan los límites seguros. Este escenario se presenta en temporadas de alta contaminación, como marzo, debido a la inversión térmica y el tráfico denso. Su objetivo principal es proteger la salud de la población en la Zona Metropolitana, reduciendo las emisiones vehiculares. La medida puede levantarse si mejora la calidad del aire, pero se extiende si la contaminación persiste.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los conductores que no cumplan con las restricciones del Hoy No Circula se arriesgan a recibir una multa que oscila entre los 2,074.8 y los 3,112.2 pesos. Además, los vehículos infractores pueden ser removidos de la vía y llevados al corralón, donde permanecerán hasta que se pague la multa correspondiente. Es crucial recordar que respetar este programa es esencial para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

