Comunicaciones vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Comunicaciones y Malacateco por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026! El Estadio Cementos Progreso es el escenario de un duelo atractivo, con dos equipos que llegan con necesidades distintas pero el mismo objetivo de sumar puntos importantes en la recta intermedia del campeonato.

Comunicaciones afronta esta fecha en la segunda posición con 19 unidades, luego de seis victorias, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa dejó atrás la caída ante Aurora y reaccionó con autoridad al imponerse 1-0 frente a Municipal en el Clásico Nacional y 3-1 ante Guastatoya como visitante, remontando un marcador adverso. Esa racha positiva lo mantiene firme en la pelea por el liderato.

Malacateco, en cambio, suma 12 puntos y se ubica en la octava casilla con tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto de Roberto Montoya ha tenido un rendimiento irregular y, aunque logró rescatar un 2-2 ante Antigua GFC tras estar en desventaja por dos goles, ya acumula tres partidos sin ganar. Además, su desempeño fuera de casa ha sido una tarea pendiente en este Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Malacateco hoy martes 3 de marzo de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Malacateco está programado para el martes 3 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Malacateco para la jornada 11, al momento

Ni Comunicaciones ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Antonio Figueroa y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez; José Gálvez, Ernesto Monreal, Karel Espino; José Pinto, Walter García; Marco Domínguez, Janpol Morales; Erick González, Dairon Reyes y Omar Duarte. DT : Marco Antonio Figueroa.

: Fredy Pérez; José Gálvez, Ernesto Monreal, Karel Espino; José Pinto, Walter García; Marco Domínguez, Janpol Morales; Erick González, Dairon Reyes y Omar Duarte. : Marco Antonio Figueroa. Malacateco: Miguel Jiménez; Roberto Meneses, Víctor Torres, Brayan Morales, Andru Morales; Vidal Paz, Frank de León, Ángel López; Nelson Andrade, Andy Soto y Matías Roskopf. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes del Comunicaciones vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Malacateco:

23 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de abril de 2025 | Malacateco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de febrero de 2025 | Comunicaciones 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de noviembre de 2024 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2024

