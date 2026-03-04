Pochettino promete a Donald Trump que Estados Unidos será campeón del Mundial 2026

Pochettino habla de su futuro tras el Mundial 2026 y su optimismo por el desempeño de Estados Unidos, tras su conversación con Donald Trump.

A poco 100 días del inicio del Mundial 2026, Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a México y Canadá, se perfila como uno de los equipos que podría sorprender.

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, el seleccionado estadounidense se ha mostrado optimista respecto a sus posibilidades de alzar el trofeo. En una charla reciente, el entrenador argentino incluso le aseguró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el equipo tiene lo necesario para ganar el Mundial.

Pochettino compartió detalles de su encuentro con Trump durante el sorteo de la fase de grupos, donde ambos se conocieron y mantuvieron una conversación. Según contó el entrenador en el podcast High Performance Podcast, Trump le preguntó directamente: “¿Qué opina, entrenador? ¿Puede ganar el Mundial?”. A lo que Pochettino respondió con firmeza: “Claro, señor Presidente. Porque estamos en Estados Unidos”.

Con optimismo, Pochettino continuó: “El sueño americano está ahí. Se trata de ser el primero. Ser el número uno. Creemos firmemente que podemos ganar. Después de un año y medio, la gente empieza a sentir que podemos”.

Desde su llegada a la dirección técnica del equipo en 2024, Pochettino ha mantenido un enfoque motivacional para sus jugadores. En su primer discurso como entrenador de Estados Unidos, destacó la importancia de creer en el equipo y aspirar a lo más alto: “Creo que tenemos tiempo. Realmente tenemos que creer en esto, tenemos que creer en que podemos ganar todos los partidos, que podemos ganar la Copa del Mundo. Queremos jugadores que cuando vengan a entrenar desde el día 1 piensen en grande. Es la única forma de crear esta idea o filosofía, que todos juntos pongamos nuestros talentos al servicio del equipo”.

Pochettino, quien firmó un contrato de dos años con la selección de Estados Unidos, está vinculado al cargo hasta el final del Mundial de 2026. Si el equipo consigue buenos resultados en la Copa del Mundo, es probable que la Federación Estadounidense, busque asegurar su continuidad. Sin embargo, el técnico de 53 años también dejó entrever en su conversación que podría tener planes de regresar al fútbol europeo.

En el mismo podcast, Pochettino reveló que el trofeo que más le gustaría ganar es la Champions League, algo que se le escapó en su paso por Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea. A pesar de su ambición, Pochettino aclaró que “no sabe” en qué club podría hacerlo.

Este comentario ha generado especulaciones sobre el futuro del entrenador, ya que su deseo de regresar a Europa tras el Mundial podría influir en su permanencia en Estados Unidos. Mientras tanto, el enfoque de Pochettino sigue estando en el Mundial 2026, donde Estados Unidos, respaldado por su entrenador, aspira a hacer historia en el torneo que organizarán junto a sus vecinos México y Canadá.

