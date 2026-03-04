Sin Jhon Arias pero con Yerson Mosquera: Wolverhampton ve la luz

Jhon Arias alistó maletas para regresar a Brasil y el equipo ha encajado varias victorias importantes.

Wolverhampton venció este martes 2-1 al Liverpool, un resultado inesperado por todo el entorno de la Premier League, ya que ambos equipos están viviendo actualidades diferentes. Los ‘Lobos’ esperan el final de la temporada para mantener su categoría, salvarla ya que toda la campaña ha estado en esa situación y los de Anfield quieren jugar Champions League en el 2026/27.

A pesar que Jhon Arias no venía siendo un jugador influyente en el fútbol y el esquema que quería impartir Robert Owen Edwards en un equipo lleno de caos y malos resultados, desde la salida del colombiano se le ha visto una nueva cara, además que ha sacado resultados bastante importantes.

Le empató al líder Arenal en casa, avanzó en FA Cup contra Grimsby Town, venció al Aston Villa, que actualmente es cuarto y tiene cupo a Champions League, y el más reciente resultado, el de este martes cuando venció 2-1 con drama al vigente campeón del certamen Liverpool.

Resultados de Wolverhampton después de la salida de Jhon Arias

El último compromiso que disputó el colombiano con la camiseta de Wolverhampton, fue el 31 de enero del presente año, lo hizo contra Bournemouth por la jornada 24 de la Premier League. En dicha oportunidad disputó 11 minutos, en dicho momento ya sabía que no iba a continuar en Inglaterra.

07.02.2026 | Wolverhampton 1-3 Chelsea.

11.02.2026 | Nottingham Forrest 0-0 Wolverhampton.

15.02.2026 | FA Cup | Grimsby Town 0-1 Wolverhampton.

18.02.2026 | Wolverhampton 2-2 Arsenal.

22.02.2026 | Crystal Palace 1-0 Wolverhampton.

27.02.2026 | Wolverhampton 2-0 Aston Villa.

03.03.2026 | Wolverhampton 2-1 Liverpool.

Por Premier League a los Wolves les falta por enfrentar a: Brentford, West Ham, Leeds Utd, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham y Burnley. 8 duelos en los que definirá su permanencia en Premier League o si por el contrario tendrá que jugar nuevamente el Championship. Parcialmente está a 3 de Burnley (19) y a 9 de West Ham (18), rivales directos con los que se verá las caras en el término de la temporada.

