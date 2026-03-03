Hansi Flick, orgulloso de su equipo pese a quedar eliminado de la Copa Del Rey

El técnico de Barca, Hansi Flick, analizó la eliminación en semifinales de la Copa del Rey tras la derrota ante el Atlético de Madrid

Hansi Flick analizó este martes la eliminación de su equipo en la Copa del Rey tras la derrota ante el Atlético de Madrid en las semifinales. Aunque el resultado no favoreció al Barcelona, el técnico alemán expresó su orgullo por la actitud y el desempeño de sus jugadores en el regreso de la eliminatoria. Flick destacó el esfuerzo de los jóvenes como Bernal, Cubarsí y Gerard, quienes, a pesar de la derrota, mostraron un nivel notable en el campo.

El entrenador reconoció que, aunque el partido fue positivo en términos de juego, la falta de un gol más fue lo que finalmente les impidió avanzar. “Hemos sido valientes y estoy orgulloso. Ha sido un partido espectacular. Nos ha faltado un gol, pero hemos jugado muy bien. Cuando ves a Bernal, Cubarsí, Gerard, gente joven a este nivel, lo han dado todo por este club. Eso sí, estamos decepcionados porque no ha llegado este cuarto gol”, explicó Flick.

Por otro lado, el entrenador también hizo hincapié en las preocupantes lesiones que ha sufrido su equipo durante esta semana, con tres futbolistas entrando en la enfermería. “Tenemos dos lesiones más y no estoy contento. Hay que hablar. Porque con Frenkie tenemos a tres. Hay que hablar con el equipo médico, con el staff para evitar que en una semana se lesionen tres futbolistas”, señaló, subrayando la necesidad de abordar este tema con urgencia. Los jugadores afectados, Koundé y Balde, deberán ser evaluados en las próximas horas.

En cuanto al desempeño del equipo durante el partido, Flick se mostró satisfecho con las ocasiones creadas, resaltando que todos los jugadores supieron cómo afrontar el desafío. “Hemos tenido ocasiones. Todo el mundo estaba convencido de cómo jugar. Todos han estado fantásticos. Bernal ha marcado dos goles, Cubarsí también ha estado increíble. Es la mentalidad que quería”, comentó.

Flick también expresó su enfoque a largo plazo, recordando que aún queda mucha competencia por delante, tanto en la Liga como en la Champions League. “Paso a paso, queda mucha Liga y mucha Champions League. Nos centramos en cada partido, cada tres o cuatro días hay partidos. Nos centramos en el Athletic. Hay que recuperarse y centrarse en el trabajo. La calidad que hemos visto está ahí”, subrayó.

Por otro lado, el entrenador elogió la vuelta de Pedri al campo, quien, a pesar de estar en riesgo de una posible lesión, pudo completar el partido. “Estoy contento de que no haya pasado nada. Le necesitábamos en el campo. Por eso le pregunté si podía seguir. Era un riesgo. Me dijo que estaba bien, tras el partido. Con él en el césped, el partido es distinto”, afirmó Flick, destacando la importancia del mediocampista para el rendimiento del equipo.

En cuanto al ambiente en el estadio y la motivación del equipo, Flick expresó su satisfacción con la conexión mostrada entre los jugadores y la afición. “Ha sido fantástico. La bienvenida ha sido fantástica. El equipo estaba motivadísimo. La conexión es lo mejor que podemos conseguir, nos ayudará a ganar títulos”, señaló el técnico.

Finalmente, Hansi Flick enfatizó la importancia de mantener un nivel alto de rendimiento y trabajo. “El nivel es el listón al que hay que llegar, pero hay que demostrarlo en cada partido. Es importante recuperarse en las próximas semanas y centrarnos en nuestro trabajo, buenos entrenamientos, buena alimentación y darlo todo en los encuentros”, concluyó el entrenador alemán. Con la eliminación en la Copa ya atrás, el Barca se prepara para los siguientes desafíos, con la esperanza de recuperar a sus jugadores lesionados y mantener la competitividad en las siguientes jornadas.

