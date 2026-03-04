Alajuelense vs Cartaginés en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Cartaginés por la jornada 10 del Torneo Clausura.

Alajuelense Cartaginés, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Cartaginés hoy martes 3 de marzo de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Cartaginés está programado para el martes 3 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Cartaginés para la jornada 10, al momento

Alajuelense no podrá contar con Alexis Gamboa, expulsado en el encuentro ante Puntarenas en la jornada 9, mientras que Cartaginés no tendrá disponible a Fernán Faerrón, quien fue expulsado en el duelo ante San Carlos. Se estima que Machillo Ramírez y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Washington Ortega; Fernando Piñar, Deylan Paz, Santiago Van der Putten, Ronald Matarrita; Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández, Kenneth Vargas; y Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

Cartaginés: Kevin Briceño; Emmanuel Brenes, Carlos Barahona, Diego Mesén, Suhander Zúñiga; Douglas López, Luis Flores, Claudio Montero, Cristopher Núñez, Daniel Castrillo, y Ricardo Márquez. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del Alajuelense vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Cartaginés:

21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Cartaginés 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de noviembre de 2025 | Alajuelense 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de febrero de 2025 | Alajuelense 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

