Paul Skenes abrirá contra México: así queda la rotación de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo estadounidense da a conocer su rotación de pitchers y a la novena mexicana le toca enfrentarse al ganador del Cy Young de la Liga Nacional

Paul Skenes, abridor de USA contra México | Jonathan Dyer-Imagn Images

La selección mexicana de béisbol tendrá que lidiar con uno de los mejores pitchers del mundo en su partido ante Estados Unidos en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, ya que USA Baseball dio a conocer su rotación para la primera ronda y Paul Skenes subirá a la lomita ante la novena mexicana.

El martes 3 de enero, antes del primer juego de preparación de Estados Unidos, el mánager Mark DeRosa dio a conocer la rotación de abridores y a México le toca el ganador del Cy Young de la Liga Nacional.

En apenas dos años en Major League Baseball, Skenes se ha convertido en uno de los mejores lanzadores del mundo. Tiene marca de 21-13 como abridor, lo que es más un reflejo de los problemas de Pittsburgh que su calidad como pitcher, ya que tiene efectividad de 1.96, la menor en todas las Grandes Ligas entre los lanzadores con al menos 40 aperturas. Tiene hasta siete lanzamientos en su repertorio, según datos de Baseball Savant de la temporada 2025, en la que se convirtió en el quinto pitcher más joven en ganar el trofeo Cy Young:

Lanzamiento Frecuencia Millas por hora en promedio Recta de cuatro costuras 38.90% 98.2 Split finger 13.50% 93.7 Cambio de velocidad 10.90% 88.7 Slider 5.60% 85.3 Sweeper 15.80% 84.5 Curva 4.80% 83.9 Sinker 10.40% 97.6

México ya dio a conocer a sus dos primeros abridores, pero no al que se enfrentará a Estados Unidos. Ambas novenas tendrán que lidiar con las restricciones de lanzamientos que hay en el Clásico Mundial, ya que hay un límite de 65 lanzamientos (o finalizar el turno en curso) durante los partidos de la primera ronda, lo que podría limitar la cantidad de bateadores mexicanos que se enfrenten a Skenes.

Así queda la rotación de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol

Mark DeRosa le dará la pelota a Logan Webb, de los San Francisco Giants, para enfrentarse a Brasil el 6 de marzo, en el primer partido de Estados Unidos en el Clásico. El 7 de marzo se miden a Gran Bretaña, con el otro Cy Young, Tarik Skubal, haciendo su única apertura antes de volver a los Detroit Tigers.

Skenes lanzará ante México el 9 de marzo, tras lo cual estaría Nolan McLean, de los Mets, ante Italia, aunque no ha reportado por molestias que presentó en el Spring Training y analizarán su futuro en los próximos días. Cuentan además con abridores en Grandes Ligas como Matthew Boyd, Clay Holmes, Michael Wacha, Ryan Yarbrough y Clayton Kershaw, quien se retirará tras el Clásico.

Con las reglas que obligan a un descanso de cuatro días entre partidos para los abridores, eso dejaría a Skenes con opciones de lanzar el 13 de marzo en los cuartos de final y podría estar disponible para la final, el día 17.

Paul Skenes | Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Calendario de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y probables abridores

Estados Unidos comparte el Grupo B del World Baseball Classic 2026 con México, Gran Bretaña, Brasil e Italia. Los partidos de la primera ronda se jugarán en Houston, en el parque de los Astros. Los dos mejores avanzan a cuartos de final, donde cruzan con el Grupo A, conformado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Estos días juega Estados Unidos y el probable pitcher:

6 de marzo | Estados Unidos vs Brasil | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | Pitcher abridor: Logan Webb

| 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | 7 de marzo | Gran Bretaña vs Estados Unidos | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | Pitcher abridor: Tarik Skubal

| 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | 8 de marzo | descanso

9 de marzo | México vs Estados Unidos | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | Pitcher abridor: Paul Skenes

| 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | 10 de marzo | Italia vs Estados Unidos | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | Pitcher abridor: Nolan McLean

| 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX | 11 de marzo | descanso

12 de marzo | descanso

13 de marzo | Cuartos de final (este día está programado para jugar Estados Unidos en Houston)

(este día está programado para jugar Estados Unidos en Houston) 14 de marzo | Cuartos de final

15 de marzo | Semifinal 1 (en Miami)

16 de marzo | Semifinal 2 (en Miami)

17 de marzo | Final (en Miami)

El roster de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estos son los peloteros que representarán a Estados Unidos en la edición 2026 del World Baseball Classic:

PITCHERS ABRIDORES : Matthew Boyd, Clay Holmes, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Paul Skenes, Tarik Skubal, Michael Wacha, Logan Webb y Ryan Yarbrough.

: Matthew Boyd, Clay Holmes, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Paul Skenes, Tarik Skubal, Michael Wacha, Logan Webb y Ryan Yarbrough. PITCHERS RELEVISTAS : David Bednar, Garrett Cleavinger, Griffin Jax, Brad Keller, Mason Miller, Gabe Speier y Garrett Whitlock.

: David Bednar, Garrett Cleavinger, Griffin Jax, Brad Keller, Mason Miller, Gabe Speier y Garrett Whitlock. CATCHERS : Cal Raleigh y Will Smith.

: Cal Raleigh y Will Smith. INFIELD : Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang y Bobby Witt Jr.

: Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang y Bobby Witt Jr. JARDINEROS : Roman Anthony, Byron Buxton, Pete Crow-Armstrong y Aaron Judge.

: Roman Anthony, Byron Buxton, Pete Crow-Armstrong y Aaron Judge. BATEADOR DESIGNADO: Kyle Schwarber.

Te puede interesar: