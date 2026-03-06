Límite de lanzamientos y descansos para pitchers: reglamento del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Conoce las particulares reglas de la sexta edición del World Baseball Classic, en el que participan México, Colombia, Venezuela, Cuba, Dominicana, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico

¿Cuántos lanzamientos pueden hacer los pitchers en el Clásico Mundial?| Imagn Image

El viernes 6 de marzo, las novenas latinas arrancan su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, incluyendo a México. La sexta edición del torneo que corona al mejor país del Rey de los Deportes, que tiene algunas reglas particulares debido a que se juega antes del inicio de las Grandes Ligas.

Las principales diferencias radican en que los pitchers tienen limitaciones, cuidando los brazos antes del arranque de la campaña del mejor béisbol del mundo. En Claro Sports te contamos esta normativa, que además cambia conforme avanza el torneo.

¿Cuántos lanzamientos puede hacer un pitcher y por qué hay límite?

Una buena cantidad de peloteros en los rosters del Clásico Mundial de Béisbol pertenecen a una organización de Major League Baseball, sea de Grandes Ligas o Ligas Menores, que están en modo pretemporada. El Spring Training suele ser una época de cuidado, en la que los pitchers llegan a presentar lesiones serias en su brazo por la inactividad, como le pasó a Gerrit Cole en 2025, quien terminó requiriendo cirugía Tommy John, mismo destino del venezolano Pablo López para este 2026.

Es por eso que el Clásico Mundial, al ser en parte organizado por MLB, cuida a sus lanzadores, poniendo restricciones al total de pitcheos realizados, dependiendo de la ronda:

Fase de grupos : 65 lanzamientos.

: 65 lanzamientos. Cuartos de final : 80 lanzamientos.

: 80 lanzamientos. Final: 95 lanzamientos.

Si el lanzador inicia un turno al bat, lo puede terminar aún si supera estas cantidades ante ese bateador (ejemplo: inicia con 58 y tarda 10). Además, existe la misma regla de MLB, que cualquier lanzador debe enfrentar al menos tres bateadores antes de ser reemplazado.

Paul Skenes | Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Cuántos días debe descansar un lanzador? Tabla, según los lanzamientos en un juego

Lanzamientos Días de descanso y posible regreso 50 o más Hasta cuatro días después (tres días de descanso) 30 o más Lanza dos días después (no puede lanzar al siguiente día) Lanza en días consecutivos Lanza dos días después (no puede lanzar al siguiente día)

Así quedan las reglas para los pitchers en el World Baseball Classic. Usemos de ejemplo a Paul Skenes, el abridor de Estados Unidos ante México. Ese partido será el lunes 9 de marzo. Si supera los 50 lanzamientos, no puede lanzar los siguientes tres días, por lo que se perdería el duelo ante Italia del martes 10. Hay pausa de dos días tras concluir la fase de grupos y el Team USA jugaría el viernes 13 de marzo los cuartos de final en Houston, con Skenes siendo elegible para lanzar de nueva cuenta. Pasa lo mismo con la final, programada para el día 17. Las cuentas salen para que el ganador del Cy Young de la Liga Nacional esté disponible para Estados Unidos.

Reglamento del Clásico Mundial de Béisbol: conoce cómo se juega y el formato

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 es el más grande de la historia, al tener 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco. Esta fase es round robin, todos contra todos una vez. Cada sector juega en una sede en la primera ronda (Tokio, Puerto Rico, Houston y Miami). Los dos mejores equipos califican a los cuartos de final.

Existe la ‘Regla de la Miscericordia’, que si un partido tiene 10 o más carreras de ventaja tras su turno en defensa de la séptima entrada, se concluye ahí el juego.

Los criterios de desempate del Clásico Mundial de Béisbol 2026

En caso de empate múltiple en marca en la fase de grupos, se usan los siguientes criterios de desempate:

Resultados en común (si un equipo ganó el duelo en común o barrió a los otros con los que quedó con la misma marca)

Coeficiente de Team Quality Balance (TQB): número de carreras anotadas, dividido entre las entradas jugadas a la ofensiva, menos el número de carreras permitidas, dividido entre las entradas jugadas a la defensiva

Para ejemplificar, el primer partido de Japón, que ganó 13-0 a China Taipei como ‘visitante’. Terminó tras siete entradas completas. El cálculo del TQB es 13/7 – 0/7 = 1.85. De haber sido local, habrían jugado solo seis entradas de ofensiva, por lo que la fórmula cambiaría a 13/6 – 0/7 = 2.17.

Otro caso particular es que si gana un equipo local un partido a nueve entradas, se cuentan solo ocho entradas de ofensiva y nueve a la defensiva. Cada inning cuenta.

Te puede interesar: