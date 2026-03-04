Erubiel Durazo asegura que México tiene lo necesario para llegar a la final del Clásico Mundial 2026

El exjugador de béisbol habló en exclusiva para Claro Sports en el programa Peloteando y confía que la novena azteca podría superar lo hecho en el 2023

Erubiel Durazo, exjugador de béisbol mexicano, brindó su perspectiva sobre la selección mexicana a dos días de debutar el Clásico Mundial 2026. En entrevista exclusiva para Claro Sports en el programa Peloteando, Durazo destacó que, a pesar de algunas bajas importantes, el equipo se encuentra motivado y con un mánager confiable al mando: “El mánager Benjamín Gil tiene una confianza total en sus jugadores, y esa confianza se refleja en el campo”, comentó Durazo tras una videollamada reciente con la selección. Además, mencionó que el equipo mexicano está bien preparado, con buenos pitchers y un sólido grupo de bateadores que promete ofrecer un buen espectáculo.

El reto de enfrentar a grandes rivales

Durazo no duda en señalar a Estados Unidos como el principal rival en el Grupo B del Clásico Mundial, a pesar de que México le ha dado dura competencia en el pasado: “El rival más fuerte es Estados Unidos, siempre nos ponen al rival más fuerte desde mi época, pero México le ha jugado muy bien”, comentó, destacando que la selección mexicana tiene lo necesario para superar a los estadounidenses. Señaló que, aunque el equipo estadounidense cuenta con dos de los mejores pitchers de las Grandes Ligas, México tiene el talento para pasar a la siguiente fase del torneo: “Veo a un equipo y a un mánager con capacidad para llegar a una final”.

La posible réplica de la hazaña de 2023

El equipo mexicano sorprendió al mundo con su destacada actuación en el Clásico Mundial 2023, gracias a jugadores como Randy Arozarena y Alejandro Kirk. Aunque este año las bajas son notorias, Durazo ve potencial para una buena actuación: “Esto va a depender mucho de los permisos de los equipos y de los tiempos que se den”, indicó. A pesar de las ausencias, como la de José Urquidy, el exjugador mexicano confía en las nuevas incorporaciones, como Nacho Álvarez Jr., quien jugó en las Grandes Ligas con los Atlanta Braves el año pasado. Durazo también destacó la importancia de jugadores con experiencia, como Manny Barreda, quien ha sido llamado para cubrir algunas de las ausencias más importantes.

A pesar de que algunas figuras del pasado no están en el roster, los nuevos jugadores tienen la capacidad para llenar esos vacíos: “Hay talento y hay cómo reemplazar a los jugadores que no están en el roster”, comentó sobre los nuevos nombres que integran la selección. Destacó la importancia de los jugadores que, aunque no han tenido tanto protagonismo en las Grandes Ligas, tienen la capacidad y la experiencia de ligas de invierno y verano para contribuir al éxito del equipo.

El staff de México, encabezado por Benjamín Gil, tiene figuras de renombre en el béisbol, lo que, según Durazo, es clave para el rendimiento del equipo: “Benjamín es uno de los managers más exitosos que ha tenido México”, destacó Durazo, mencionando la experiencia de Gil en Grandes Ligas y su cercanía con entrenadores de renombre como Vinicio Castilla, Elmer Dessens y Jacob Cruz. Erubiel también resaltó que tener una estructura sólida detrás del equipo motiva a los jugadores a dar lo mejor de sí: “Los jugadores se motivan más al ver que la gente que participa lo hace por estar con México”, afirmó.

En cuanto al bullpen, Durazo destacó a Andrés Muñoz, uno de los mejores relevistas de Grandes Ligas, como una de las piezas clave para el equipo mexicano: “El relevo corto que tenemos en México es lo mejor que hay ahorita en Grandes Ligas”, comentó. Durazo comparó el rol de Muñoz con el legendario Mariano Rivera, quien cerraba los juegos para los Yankees: “Benjamín se dedicará a trabajar las ocho entradas y la novena será para Andrés. Él es lo mejor que tiene México”, aseguró el exjugador, confiando en que este tipo de estrategias ayudará a México a llegar lejos en el torneo.

El Clásico Mundial: rivales a vencer y el reto de Gran Bretaña

A medida que se acerca el inicio del torneo, Durazo no deja de recalcar la importancia de ganar el primer juego: “Es súper importante ganar el primer juego, aunque Gran Bretaña no sea el equipo a vencer, siempre tenemos que pensar en ganar sí o sí”, dijo sobre el primer partido del Clásico Mundial contra los británicos. También mencionó que la selección mexicana tiene lo necesario para dar la sorpresa, ya que jugadores como Javier Assad, quien abrirá el juego contra Gran Bretaña, tienen el talento para brillar en el torneo. “Javier es uno de los pitchers a vencer; tiene muy buenos pitcheos y es una de las mejores decisiones que ha tomado Benjamín”, afirmó Durazo.

Aunque algunas estrellas no estarán presentes en esta edición del Clásico, Durazo destacó que su apoyo será fundamental para el equipo: “Pienso que el equipo mexicano no va a extrañar; al contrario, la gente que no fue los va a apoyar”, dijo, añadiendo que jugadores como Urquidy y Ramón Urías seguirán apoyando desde fuera. Con un equipo sólido y un cuerpo técnico experimentado, Durazo está seguro de que México tiene todas las posibilidades de hacer un gran papel en el Clásico Mundial 2026.

