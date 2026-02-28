Santiago Solari, cerca de llegar a River Plate

El presidente del Millonario Stefano Di, piensa en Santiago Solari para que sea el nexo entre la presidencia del club y la secretaría técnica

El nombre de Santiago Solari, exdirector técnico del América que actualmente se desempeña como Director de Fútbol del Real Madrid, sigue sonando para desembarcar en River. Luego de haber sido uno de las carpetas a tener en cuenta tras el ciclo del estratega Marcelo Gallardo, finalmente la mesa chica del Millonario llamará al ‘Indiecito’ para que sea el nuevo Director Deportivo en Núñez.

Todos los caminos conducen a que Eduardo ‘Chacho’ Coudet, viejo conocido del Tijuana que está peleando por no descender con el Alavés en la liga española, se transforme la semana que viene en el director técnico riverplatense, luego de que el Muñeco Gallardo anunció que no seguirá en La Banda.

Pero los cambios en la estructura del Millo siguen, ya que el presidente Stefano Di Carlos piensa en sumar a Solari como Director Deportivo y que este sea el nexo entre la presidencia de la institución y la secretaría técnica, encabezada por Enzo Francescoli, esté en el día a día del proyecto futbolístico y, además, será una tercera voz al momento de tomar decisiones.

Solari, ni bien se conoció que Gallardo no iba a continuar en el banco de River, estuvo en carpeta para ponerse en buzo de entrenador al igual que Hernán Crespo, Pablo Aimar, Ariel Holan y Ramón Díaz, entre otros. Ya hubo contactos con él y ahora sólo resta que el mandamás Di Carlo lo llame y el exAmérica detalle su proyecto para que luego sí, tomen una decisión en el Monumental.

Marcelo Gallardo se despide de River

El Estadio Monumental vivió una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento. Marcelo Gallardo, aplaudido por más de 85 mil aficionados, dirigió su último encuentro como entrenador de River Plate, cerrando así su segundo paso por el club. La victoria 3-1 frente a Banfield, correspondiente a la séptima fecha del torneo Apertura 2026, representó el final de una etapa que, aunque terminó con un resultado favorable, estuvo marcada por altibajos en el rendimiento del equipo.

El triunfo significó algo más que sumar tres unidades, ya que permitió cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Fue el cierre de un ciclo que no alcanzó el impacto de su primera etapa al frente del club, pero que dejó intacta la conexión entre el técnico y la afición, que volvió a demostrarle su respaldo en una despedida cargada de simbolismo.

