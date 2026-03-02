Municipal se escapa, pero el descenso está que arde: Así se encuentra la tabla anual de Guatemala

Faltan doce jornadas para completar el Clausura 2026 y la tabla acumulada seguirá moviéndose en función de cada resultado.

Los Rojos estiraron su ventaja en la anual | Fuente: @Rojos_Municipal

La tabla anual de la Liga Nacional de Guatemala entra en una etapa determinante tras la combinación de resultados del Apertura 2025 y las primeras diez jornadas del Clausura 2026. El acumulado define tanto la permanencia como la estabilidad deportiva de los clubes, por lo que cada fecha tiene impacto directo en la clasificación general.

Así marcha la tabla anual de Guatemala en 2026

Municipal lidera el conteo global con 66 puntos y se mantiene con ventaja sobre sus perseguidores. Deportivo Mixco ocupa el segundo lugar con 54 unidades. Antigua GFC y Aurora FC aparecen después con 52 puntos cada uno, en una disputa cercana por los puestos altos.

En la zona media, Xelajú MC suma 45 puntos. Cobán Imperial y Malacateco registran 43, mientras Achuapa alcanza 40. La diferencia entre estos equipos es reducida, lo que mantiene abierta la pelea por mejorar posiciones en el tramo final del torneo.

Comunicaciones alcanzó las 39 unidades y se posiciona en el noveno puesto del acumulado. La seguidilla de puntos obtenidos en las últimas jornadas le dio oxígeno en la parte baja y le permitió separarse de los equipos comprometidos con el descenso.

En la parte baja de la tabla anual, Guastatoya cuenta con 34 unidades. Más comprometidos están Mictlán con 33 y Marquense con 31. Si el campeonato terminara en este momento, estos dos equipos descenderían a la Primera División.

Restan doce jornadas para completar el Clausura 2026. La tabla acumulada seguirá moviéndose en función de cada resultado. Con diferencias cortas en varios sectores, el cierre del campeonato será clave para definir tanto el descenso como la ubicación final de los clubes.

Presentado por @moltenguatemala



📈⚽ Tabla acumulada actualizada de la Jornada 10.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo.



⚠️ Los últimos dos puestos se encuentran en descenso directo a la liga inmediata inferior. pic.twitter.com/QeoOR7SfAr — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 2, 2026

Así se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura

Martes 3 de marzo

Comunicaciones vs Malacateco | 20:00h

Miércoles 4 de marzo

Mixco vs Municipal | 15:00h

Marquense vs Guastatoya | 18:00h

Antigua GFC vs Achuapa | 20:00h

Jueves 5 de marzo

Cobán Imperial vs Xelajú MC | 15:00h

Mictlán vs Aurora | 18:00h

Te puede interesar