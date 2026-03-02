Juventus renueva a Weston McKennie hasta 2030

El estadounidense terminaba contrato en el verano del 2026, pero seguirá con la Vecchia Signora cuatro temporadas más

La Juve renueva a Weston McKennie | Isabella BONOTTO / AFP

El futuro de Weston McKennie estaba en el aire, ya que su contrato terminaba este verano, pero el lunes se acabaron las especulaciones, ya que la Juventus le renovó hasta el final de la temporada 2029/30.

Cuatro años más de contrato para el internacional estadounidense, quien fue fichado por la Juve en septiembre del 2020, y aunque desde el 1 de enero podía negociar con cualquier club, su primera opción era renovar con la Vecchia Signora.

“Turín ha sido una parte importante de mi vida, así que quiero hacer todo por la gente aquí. Espero continuar”, había declarado en diciembre del 2025.

Si bien firmó con la Juventus en 2020, McKennie estuvo a préstamo un año más con el Schalke 04, equipo con el que dio el salto a Europa. También estuvo a préstamo en la temporada 2022/22 con el Leeds de la Premier League, antes de convertirse en una pieza clave en el esquema de la Vecchia Signora.

En el comunicado oficial de la Juventus, se menciona que McKennie, de 27 años, se ganó la renovación gracias a su actuaciones de alto nivel. Ha vestido la camiseta bianconeri en 220 ocasiones, con 26 goles y 26 asistencias. Tiene en su palmarés dos Scudettos de la Serie A (2021 y 2023), además de una Coppa en 2021.

“Un jugador como ninguno otro, versátil, capaz de jugar en cualquier posición del campo”, destaca la web oficial de la Juventus por haber sido delantero, mediapunta, extremo, lateral y hasta defensa central en el equipo en los últimos meses.

Faltando par de meses para terminar la temporada, McKennie ya tiene su máxima cuota goleadora con la Juve, con 8 goles (cuatro en la Serie A, cuatro en la Champions), siendo titular en 38 de los 39 partidos que ha jugado esta temporada. Fue elegido el MVP del mes de febrero del equipo, aunque el equipo no vive el mejor momento ya que quedaron eliminados de la Champions en la ronda de Playoffs y van quintos en la Serie A, por lo que corren riesgo de no jugar la Champions la siguiente campaña.

“McKennie es una herramienta poderosa por los dos costados para Luciano Spalletti y se ha ganado el corazón de los fans, por lo que está cosechando los frutos de su trabajo dieron en los entrenamientos”, concluye el comunicado.

Producto de la cantera del FC Dallas, McKennie debutó como profesional en Alemania, con el Schalke 04 con apenas 18 años. Disputó 91 juegos con el equipo alemán previo a pasar a la Juventus. Con el Leeds disputó 20 partidos, por lo que sus números totales en Europa son 331 encuentros, con 31 goles y 34 asistencias.

