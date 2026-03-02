Presidente de la FIA advierte: “la seguridad y el bienestar” definirán carreras en Medio Oriente

Mohammed Ben Sulayem publicó un comunicado ante el conflicto, con los GPs de F1 en Bahréin y Arabia Saudita en el calendario de abril

El estallido del conflicto en Medio Oriente encendió las alertas en el automovilismo internacional por su impacto en la seguridad y en la logística de los campeonatos. Con pruebas programadas en la región —incluido el arranque del Mundial de Resistencia (WEC) en Catar a finales de marzo— y con la Fórmula 1 rumbo a Bahréin y Arabia Saudita en abril, la FIA se colocó en modo de evaluación permanente.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, fijó postura a través de un mensaje público en el que subrayó que el criterio de decisión estará ligado a la integridad de las personas involucradas en cada evento: equipos, personal, promotores y aficionados, además del seguimiento directo a lo que ocurre en el terreno.

La situación también abrió dudas sobre rutas aéreas y traslados, debido a que aeropuertos y conexiones habituales en la zona suelen funcionar como escalas clave para el movimiento de personal y carga de categorías como la F1 y el WEC. En paralelo, se reportó la cancelación de una prueba de neumáticos de Pirelli en Bahréin en medio del escenario de incertidumbre.

El mensaje de Ben Sulayem hizo énfasis en el componente humano, con un pronunciamiento que incluyó una referencia directa a las víctimas civiles. A la par, explicó que la FIA mantiene comunicación con sus estructuras y con los actores que operan los campeonatos para tomar decisiones con información actualizada.

El comunicado del presidente de la FIA

“Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y apoyamos a las familias y comunidades afectadas.

En este momento de incertidumbre, esperamos calma, seguridad y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades. Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores del campeonato, equipos y colegas sobre el terreno mientras monitoreamos los acontecimientos de forma cuidadosa y responsable.

La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA. Nuestra organización se basa en la unidad y el propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca”.

En el calendario inmediato, la atención se divide entre el inicio del WEC en Catar y las fechas que la F1 tiene agendadas para Bahréin y Arabia Saudita en abril. En ambos casos, el factor seguridad se cruzará con el componente operativo: vuelos, transporte de material, tiempos de montaje y desplazamientos del personal que trabaja carrera a carrera.

Por lo pronto, la FIA no anunció cambios concretos en el calendario, pero sí dejó claro su postura: cualquier decisión sobre los eventos en Medio Oriente estará condicionada a la evolución del conflicto y a las evaluaciones de riesgo que se realicen conforme se acerquen las fechas.

