Marathón se lleva el clásico con remontada ante Olimpia

Todo lo que dejó el partido entre Marathón y Olimpia por la jornada 9 del Torneo Clausura de Honduras.

Marathón dio vuelta el Clásico Nacional | Fuente: @CDMarathon

Marathón logró una importante victoria 2-1 ante Olimpia en el Clásico Nacional, disputado en el Estadio Yankel Rosenthal, en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026. El equipo verdolaga dio vuelta al marcador y se llevó tres puntos fundamentales que le permiten seguir en la pelea por la parte alta de la tabla, mientras que Olimpia sufrió su tercera derrota en los últimos partidos, sumiendo al equipo en una crisis de resultados.

Olimpia comenzó el encuentro con un gol temprano. En el minuto 11, David Flores cabeceó un centro preciso de José Mario Pinto, abriendo el marcador para los albos. Marathón, sin embargo, respondió rápidamente con varias oportunidades de gol, como un remate de Alexy Vega que obligó a Edrick Menjívar a desviar al córner. Aunque el equipo local no pudo concretar en la primera mitad, la presión fue constante.

En la segunda parte, el Monstruo Verde mostró su carácter. Nicolás Messiniti empató el partido a los 57 minutos con un cabezazo que superó la defensa rival. Luego, a los 74 minutos, Henry Figueroa completó la remontada, también de cabeza, con un centro de “Chuy” Pérez. La jugada fue validada pese al reclamo de Olimpia por una posible posición de fuera de juego.

A pesar de los intentos finales de Olimpia, con un remate de Jorge Álvarez que Rougier desvió de gran manera y un disparo de Bryan Moya que se fue al córner, Marathón mantuvo su ventaja hasta el pitazo final. Con esta victoria, Marathón reafirma su posición y deja a Olimpia con más dudas en el camino hacia la clasificación.

Los goles del triunfo de Marathón ante Olimpia

⌚| 11' ¡GOOOOOL! DAVID FLORES se eleva en el área y abre el marcador del partido



🦖Marathón 0-1 Olimpia🦁

🗓️ Jornada 9



🔴 EN VIVO por Deportes TVC+

Minuto a minuto📲 https://t.co/Shw9O8RPyA pic.twitter.com/EwKGrstECZ — Deportes TVC (@DeportesTVC) March 1, 2026

⌚| 58' ¡GOOOOOOL! NICOLÁS MESSINITI empareja el marcador al definir de cabeza



🦖Marathón 1-1 Olimpia🦁

🗓️ Jornada 9

🔴 EN VIVO por Deportes TVC+



Minuto a minuto📲 https://t.co/Shw9O8RPyA pic.twitter.com/NlCjz8yJ0q — Deportes TVC (@DeportesTVC) March 1, 2026

⌚| 74' ¡GOOOOOL! HENRY FIGUEROA se viste de delantero y remonta el juego en el Yankel



🦖Marathón 2-1 Olimpia🦁

🗓️ Jornada 9

🔴 EN VIVO por Deportes TVC+



Minuto a minuto📲 https://t.co/Shw9O8Sno8 pic.twitter.com/bS8A2o9gB1 — Deportes TVC (@DeportesTVC) March 1, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del tan esperado clásico entre Marathón y Olimpia este domingo 1 de marzo en el Estadio Yankel Rosenthal! El partido corresponde a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de Honduras y promete ser un encuentro crucial para ambos equipos. Ambos clubes llegan necesitados de puntos tras los resultados recientes que han influido en su posición en la tabla.

Marathón llega a este duelo tras una derrota 2-1 frente a Génesis Policía Nacional en su último partido de liga. El equipo buscará hacerse fuerte en casa y recuperar puntos importantes. A lo largo del Clausura ha mostrado actuaciones irregulares, por lo que este clásico representa una oportunidad para reencontrarse con la victoria y mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

Por su parte, Olimpia llega al partido tras caer 1-0 ante Motagua en el clásico anterior. Aunque logró una victoria 3-0 frente a Choloma entre semana, su última presentación en liga le exige una reacción. Como visitante, Olimpia intentará imponer su experiencia en este tipo de partidos y conseguir un resultado que le permita mantener sus aspiraciones en el campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marathón vs Olimpia hoy domingo 1 de marzo de 2026?

El encuentro entre Olimpia vs Choloma está programado para el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Yankel Rosenthal.

Alineaciones del Marathón vs Olimpia para la jornada 9, al momento

