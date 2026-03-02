¿Santiago Gimenez volverá a las canchas para el derbi Milan vs Inter?

Reportes desde Italia apuntan a que el delantero mexicano jugaría la siguiente jornada de la Serie A, volviendo a las canchas tras cuatro meses de inactividad

Santiago Gimenez ve luz al final del túnel de su inactividad más larga desde que llegó a Europa. El delantero mexicano no juega desde el 28 de octubre, pero su objetivo es regresar a las canchas este mismo fin de semana, para el partido más importante del equipo rossoneri, el Derby della Madonnina.

Según información de La Gazzetta dello Sport, el delantero mexicano quiere estar ante el Inter ‘a toda costa’. En las próximas horas pasaría a revisión médica de la lesión de tobillo que sufrió el 28 de octubre, la cual no progresó de la mejor manera y llevó a que fuera operado en Amsterdam el 18 de diciembre.

Massimiliano Allegri dio a conocer la semana pasada que Gimenez volvería a los entrenamientos esta semana. Con cuatro meses de inactividad, sería difícil que esté de inicio, pero el delantero mexicano quiere volver a estar con el grupo y ser opción de cambio ante el Inter.

“Ahora Santi está tranquilo, sonriente y centrado en el derbi, donde espera al menos ganarse una convocatoria“, asegura el citado medio italiano.

Previo a la lesión, Gimenez había sido criticado por su falta de contundencia en el inicio de la temporada, ya que solo marcó un gol y dio dos asistencias en los 11 partidos que disputó previo a la lesión.

Gimenez quiere seguir en el Milan

La falta de contundencia del delantero mexicano le puso en los rumores de dejar al Milan en el último mercado de verano. Finalmente se quedó, aunque la lesión no facilita las cosas.

El Milan le trajo competencia al contratar a Fulkrug en el mercado invernal y también buscaron a Mateta. No es titular indiscutible, pero el objetivo de Santiago sería seguir como rossoneri la siguiente campaña. Pese a los rumores, Moncada, Ibrahimovic y Furlani respaldan al jugador por el que pagaron más de 30 millones de euros hace 18 meses.

