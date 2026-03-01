La Fórmula 1 ajusta el reglamento y modifica el Gran Premio de Mónaco 2026

La nueva medida indica que ya no habrá dos paradas en boxes, mientras que la FIA añadió un minuto extra a la Q3 en la clasificación

La Fórmula 1 modificará varios puntos clave de su reglamento deportivo para la temporada 2026, entre ellos una decisión que impacta directamente al Gran Premio de Mónaco. La categoría y la FIA han dado marcha atrás a la norma especial que obligaba a realizar dos detenciones en boxes durante la carrera en el Principado.

La medida había sido introducida con el objetivo de generar más variantes estratégicas en un trazado donde adelantar resulta complejo. La intención era forzar el uso de tres juegos de neumáticos y provocar movimientos tácticos que alteraran el orden natural en pista. Sin embargo, el resultado no cumplió con las expectativas.

En la práctica, algunos equipos aprovecharon la regla para beneficiar a uno de sus autos mediante maniobras estratégicas que ralentizaban el ritmo del pelotón y abrían ventanas de parada favorables. Esto generó debate dentro del paddock, ya que varios pilotos consideraron que se desvirtuaba la competencia directa en pista.

Tras revisar el impacto de la norma y sostener nuevas conversaciones internas, el Consejo Mundial del Deporte Motor aprobó la versión actualizada del reglamento 2026 sin la cláusula específica para Mónaco. De esta forma, la carrera volverá a regirse por las reglas generales sobre el uso de neumáticos, sin exigencias extraordinarias.

Otro ajuste relevante para 2026 se dará en la clasificación. La Q3, última fase que define la pole position entre los diez autos más rápidos, ampliará su duración en un minuto, pasando de 12 a 13 minutos. El cambio responde a necesidades técnicas vinculadas a la gestión de energía en los monoplazas de nueva generación.

Con la llegada de Cadillac como undécima escudería, la parrilla contará con 22 autos. Esto implicará que en la Q1 y la Q2 quedarán eliminados seis pilotos por sesión, un escenario ya contemplado en el reglamento en caso de contar con ese número de participantes.

En materia de seguridad, la FIA también revisó el plan que buscaba hacer obligatorio el uso de chalecos refrigerantes cuando se activara la alerta por altas temperaturas. La propuesta había surgido tras episodios de desgaste físico extremo en carreras recientes disputadas bajo calor intenso.

Finalmente, el organismo decidió mantener el sistema como opcional. Los autos deberán estar preparados para incorporar el equipamiento de refrigeración cuando exista riesgo por calor, pero cada piloto podrá decidir si lo utiliza, compensando la diferencia de peso con lastre adicional en caso de no portar el chaleco. Con estos cambios, la Fórmula 1 ajusta su reglamento con la mirada puesta en el equilibrio entre espectáculo, seguridad y competencia deportiva para 2026.

