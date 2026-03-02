¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 1 de marzo?

Una nueva gala de eliminación se ha llevado a cabo durante la noche de este domingo, en donde se confirmó la salida de Lorena Altamirano.

¿Qué participante salió este domingo de la competencia? | Instagram @canalrcn

Domingo es sinónimo de eliminación en La Casa de los Famosos 2026. Y marzo no ha comenzado de la mejor manera para Lorena Altamirano, puesto que se ha convertido en la nueva celebridad que abandona la tercera temporada del reality. Con tan sólo un 3,26 % de los votos, la reconocida actriz colombiana le ha puesto punto final a su aventura en la casa más famosa de Colombia, convirtiéndose en la novena eliminada. Más detalles de lo sucedido esta noche, a continuación.

Lorena Altamirano: eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2026

No hay capítulo más difícil en esta nueva temporada de LCDLF que la gala de eliminación. Y justamente en este primer día de marzo de 2026 se ha oficializado la salida de Lorena Altamirano, quien no tuvo el respaldo completo del público colombiano, razón suficiente para apagar su ‘llama’ en el reality. Como siempre, el abandono de una celebridad deja un vacío importante en el resto de los jugadores.

¿Qué pasó en la gala de eliminación de este domingo y cómo fue la votación?

Alexa Torrex: 28,01 %

28,01 % Yuli Ruiz: 19,63 %

19,63 % Manuela Gómez: 18,90 %

18,90 % Valentino Lázaro: 16,23 %

16,23 % Tebi Bernal: 7,25 %

7,25 % Juan Palau: 6,71 %

6,71 % Lorena Altamirano: 3,26 %

Lista de todos los eliminados de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Este domingo por la noche se ha conocido a la novena celebridad eliminada del programa. Se trata de Lorena Altamirano, quien no recibió tanto apoyo del público colombiano. Así las cosas, ya son once los participantes que le han dicho adiós al show. Además de las galas de eliminación, cabe resaltar la expulsión de Johana Fadul y el abandono de Marcela Reyes por “motivos personales”. Siendo así, la lista completa queda conformada de la siguiente manera: Luisa Cortina, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo, Sara Uribe, Marilyn Patiño, Jay Torres, Maiker Smith y Nicolás Arrieta.

¿Cómo y dónde mirar en vivo por TV y online La Casa de los Famosos?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos sigue cautivando miradas. Es por esa razón que a diario, a partir de las 8:00 de la noche, los televidentes tienen una cita especial con este reality, el cual se puede seguir a través de RCN o por medio de la aplicación del canal mencionado.

Te puede interesar