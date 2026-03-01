Presidente de la Federación de Irán deja en el aire su participación en el Mundial 2026

El máximo representante del fútbol iraní advirtió que el contexto internacional influirá en decisiones deportivas

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, afirmó que el contexto posterior a los hechos del 28 de febrero condiciona la mirada del país hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que su selección disputará la fase de grupos completamente en Estados Unidos.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán siguieron durante el domingo 1 de marzo, al cumplirse el segundo día de operaciones militares, después de que la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, arrojara dudas sobre el rumbo político de la República Islámica y elevase el riesgo de una mayor inestabilidad en toda la región.

Irán en el Mundial 2026 | Grupo, partidos y sedes

Irán forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Su calendario establece tres partidos en territorio estadounidense: el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio frente a Bélgica en en la misma ciudad y el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

De esta forma, el calendario de Irán en el Mundial 2026 es el siguiente:

Irán vs Nueva Zelanda | 15 junio | Los Ángeles

Bélgica vs Irán | 21 junio | Los Ángeles

Egipto vs Irán | 26 junio | Seattle

FIFA monitoreará la situación

La FIFA confirmó que dará seguimiento a la situación en Irán luego del inicio de acciones militares por parte de Estados Unidos, país que será coanfitrión de la próxima Copa Mundial.

El secretario general del organismo, Mattias Grafström, señaló durante la Asamblea General Anual de la IFAB en Cardiff que, por ahora, es pronto para emitir una postura detallada. Indicó que el tema fue abordado en una reunión reciente y que la FIFA observará de cerca los acontecimientos a nivel global, manteniendo comunicación constante con los gobiernos anfitriones para garantizar un Mundial seguro con todas las selecciones participantes.

Qatar suspende su liga y la Finalissima está en pausa

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya tuvo consecuencias en el ámbito deportivo. La Asociación de Fútbol de Qatar suspendió de forma inmediata la liga local y todas sus competiciones tras los ataques con misiles en Doha, en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las autoridades mantienen el estado de alerta y reportaron al menos 16 personas heridas por nuevos impactos.

El cierre temporal del espacio aéreo generó preocupación internacional, especialmente porque el 27 de marzo está programada la Finalissima entre Argentina y España en el Estadio de Lusail. El partido, que reúne a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, forma parte del calendario previo al Mundial 2026 y ahora queda bajo análisis ante la incertidumbre regional.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre cancelación o cambio de sede. Las federaciones involucradas y los organismos internacionales mantienen comunicación para evaluar la situación y garantizar la seguridad. Aunque el encuentro sigue en pie, la suspensión de la liga qatarí refleja la gravedad del contexto y mantiene a la Finalissima bajo vigilancia constante.

