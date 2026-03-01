Con diez jugadores, Xelajú MC consigue una victoria clave ante Mictlán

Todo lo que dejó el partido entre Xelajú MC y Mictlán por la jornada 10 del Torneo Clausura de Guatemala.

Xelajú MC logró una victoria significativa ante Atlético Mictlán por 2-0 en la jornada 10 del Torneo Clausura 2026, disputado en el Estadio Mario Camposeco. Los superchivos, dirigidos por Roberto Hernández, necesitaban los tres puntos para acercarse a los primeros puestos, mientras que Mictlán, bajo la conducción de Gabriel Álvarez, buscaba salir de la zona de descenso.

En los primeros 45 minutos, el juego fue bastante parejo y sin muchas llegadas claras. Ambos equipos luchaban por el control del balón, pero las oportunidades de gol fueron limitadas. La principal complicación para Xelajú llegó al final de la primera mitad, cuando Derrikson Quirós fue expulsado por una falta contra Osman Salguero, dejando a los locales con diez jugadores para el segundo tiempo.

A pesar de la desventaja numérica, Xelajú MC mantuvo la iniciativa en la segunda mitad. Aunque su ataque perdió algo de intensidad, fue una jugada a balón parado la que rompió el empate. En el minuto 70, Jesús López centró un balón preciso que permitió a Raúl Calderón marcar de cabeza el 1-0 a favor de los locales.

Ya con la ventaja, Xelajú no bajó la guardia. En el minuto 88, Yair Jaén aprovechó un penalti para asegurar la victoria con el 2-0. El marcador reflejó el esfuerzo de un equipo que, pese a la inferioridad, se mantuvo firme y jugó con determinación.

Este triunfo coloca a Xelajú MC en una posición más cómoda en la tabla, acercándose a los primeros lugares y manteniendo vivas sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Xelajú MC y Mictlán! Este encuentro correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá como escenario el estadio Mario Camposeco, donde se enfrentarán dos equipos con realidades distintas en la clasificación. Los quetzaltecos ocupan la quinta casilla con 14 puntos, mientras que Mictlán tiene 9 y busca acercarse a la zona media.

Xelajú MC afronta este encuentro luego de igualar sin goles ante Deportivo Achuapa en la fecha pasada. El conjunto superchivo suma cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas, con 13 tantos marcados y 7 recibidos. En casa ha conseguido resultados que lo mantienen en la disputa por los primeros lugares del certamen.

Mictlán, por su parte, viene de empatar 2-2 frente a Deportivo Mixco en su compromiso más reciente. El equipo registra dos victorias, tres empates y cuatro caídas, con 8 goles a favor y 12 en contra. En condición de visitante intentará sumar para mejorar su ubicación y seguir en carrera dentro del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Mictlán hoy domingo 1 de marzo de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Mictlán está programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Xelajú MC vs Mictlán para la jornada 10, al momento

Ni Xelajú MC ni Mictlán tendrán jugadores suspendidos para este partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Nery Lobos, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, José Castañeda, José Javier Longo, Yilton Díaz, Antonio López, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Joffre Escobar. DT : Roberto Hernández.

: Nery Lobos, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, José Castañeda, José Javier Longo, Yilton Díaz, Antonio López, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Joffre Escobar. : Roberto Hernández. Mictlán: John Faust, Jonas Herrarte, Pablo Meza, Renny Folleco, William Ramírez, Juan Carlos Escobar, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, William Fajardo, Sebastián Colón. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes del Xelajú MC vs Mictlán y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Xelajú MC y Mictlán:

11 de octubre de 2025 | Micltán 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Xelajú MC 0-0 Mictlán | Torneo Apertura

12 de abril de 2017 | Xelajú MC 2-3 Mictlán | Torneo Clausura

15 de febrero de 2017 | Mictlán 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

26 de octubre de 2016 | Mictlán 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

