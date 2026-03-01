San Carlos vs Cartaginés en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Carlos y Cartaginés por la jornada 9 del Torneo Clausura de Costa Rica

¡Bienvenidos al minuto a minuto del enfrentamiento entre San Carlos y Cartaginés, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica! El duelo, que se disputará en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, enfrenta a dos equipos con objetivos claros en la parte alta de la tabla, mientras mantienen la vista en la clasificación acumulada. Este compromiso se perfila como un partido crucial que podría definir el rumbo del campeonato.

San Carlos se encuentra en la tercera posición con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Walter Centeno ha tenido un arranque sólido en este torneo, pero las secuelas de un flojo Apertura 2025 lo mantienen en una posición complicada en la tabla acumulada, donde está en el octavo puesto con 28 unidades. Esto obliga a los sancarleños a seguir sumando puntos para no complicarse y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Cartaginés se encuentra en el segundo lugar con 16 puntos, habiendo logrado cinco victorias, un empate y dos derrotas. El equipo de Amarini Villatoro dejó atrás su participación en la Concachampions 2026 y ahora se enfoca completamente en el torneo local, donde buscará consolidarse como un serio contendiente al título. Con una racha positiva, los brumosos pondrán todo su esfuerzo para seguir sumando y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Carlos vs Cartaginés hoy domingo 1 de marzo de 2026?

El encuentro entre San Carlos y Cartaginés está programado para el domingo 1 de marzo a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Ugalde. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del San Carlos vs Cartaginés para la jornada 9, al momento

Ni San Carlos ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

San Carlos : Mario González; Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra, Gerardo Castillo; Keneth Cerdas, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Jeikel Venegas, Osvaldo Rojas; y Jorman Aguilar. DT : Walter Centeno.

: Mario González; Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Yosel Piedra, Gerardo Castillo; Keneth Cerdas, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Jeikel Venegas, Osvaldo Rojas; y Jorman Aguilar. : Walter Centeno. Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Marcelo Pereira, Fernán Faerrón, Suhander Zúñiga; José Mora, Douglas López, Claudio Montero, Leonardo Alfaro; Ricardo Márquez y Johan Venegas. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del San Carlos vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Cartaginés:

2 de noviembre de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de septiembre de 2025 | San Carlos 0-2 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | San Carlos 1-2 Cartaginés | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de enero de 2025 | Cartaginés 2-1 San Carlos | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 17 de octubre de 2024 | Cartaginés 4-4 San Carlos | Torneo Apertura 2024

