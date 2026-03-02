El enojo y la queja de Amarini Villatoro antes del Alajuelense vs Cartaginés

El DT explotó antes del Alajuelense vs Cartaginés y cuestionó el calendario. ¿Ventaja para la Liga?

Cartaginés llega golpeado físicamente, pero con carácter intacto. El empate 1-1 ante San Carlos, conseguido pese a jugar con un hombre menos durante gran parte del encuentro por la expulsión de Fernán Faerron, dejó sensaciones encontradas en el campamento brumoso. El equipo sumó un punto valioso, pero volvió a pagar el desgaste acumulado en un calendario que no da respiro. De cara al duelo ante Alajuelense en el Morera Soto por la primera jornada de la segunda vuelta, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro no ocultó su molestia. El entrenador cuestionó abiertamente la programación del partido, haciendo énfasis en el poco tiempo de recuperación tras el reciente viaje desde Vancouver y el traslado posterior para enfrentar a San Carlos.

“Tengo 46 horas para recuperar a un equipo que viene de 18 horas de viaje y un traslado a San Carlos. Entendemos que el rival tiene sus preocupaciones y saca ventaja de eso”, declaró Villatoro, evidenciando su incomodidad por la diferencia en la carga física entre ambos planteles. Alajuelense, que jugó el sábado ante Puntarenas, contará con mayor descanso previo al enfrentamiento del martes.

El estratega también fue contundente al describir el trajín que ha tenido el equipo en lo que va del año: “En 45 días hemos tenido 13 partidos. Somos los que más han jugado desde enero. Un promedio de tres días por cada partido. Hemos tenido una carga importante que todavía no termina”. Sus palabras reflejan un malestar no solo por este partido puntual, sino por la acumulación de compromisos entre torneo local y competiciones internacionales.

A pesar del reclamo, Cartaginés deberá presentarse este martes 3 de febrero a las 8 p.m. en el Morera Soto con la intención de repetir lo hecho en el primer enfrentamiento del año, cuando derrotó 1-0 a la Liga en Cartago. El duelo promete tensión, no solo por la rivalidad y los puntos en juego, sino también por el contexto físico y anímico que rodea al equipo brumoso.

El exigente calendario de Cartaginés en este 2026

En lo que va del año, el conjunto brumoso ha afrontado una seguidilla intensa de compromisos entre torneo local e internacionales. La acumulación de partidos en pocas semanas ha sido uno de los principales argumentos de Amarini Villatoro para explicar el desgaste físico del plantel. A continuación, repasamos el calendario de Cartaginés en este 2026 y la cantidad de encuentros disputados en apenas mes y medio.

14 de enero de 2026 | Cartaginés 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 17 de enero de 2026 | Puntarenas 0-2 Cartaginés | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartaginés | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 29 de enero de 2026 | Cartaginés 0-2 Sporting | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 3 de febrero de 2026 | Sporting 4-1 Cartaginés | Copa Costa Rica

| Copa Costa Rica 8 de febrero de 2026 | Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 11 de febrero de 2026 | Cartaginés 1-2 Sporting | Copa Costa Rica

| Copa Costa Rica 14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 19 de febrero de 2026 | Cartaginés 0-0 Vancouver Whitecaps | Concachampions

| Concachampions 22 de febrero de 2026 | Cartaginés 2-1 Liberia | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

| Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica 25 de febrero de 2026 | Vancouver Whitecaps 2-0 Cartaginés | Concachampions

| Concachampions 1 de marzo de 2026 | San Carlos 1-1 Cartaginés | Torneo Clausura Liga Nacional de Costa Rica

