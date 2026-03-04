Oficial: Julián Millán salta a Brasil y firma con Fluminense

El defensor llega al cuadro carioca tras un exitoso paso en Nacional de Uruguay.

Julián Millán, nuevo jugador del Flu | Foto: Fluminense

Fluminense mueve sus fichas y ultima detalles para un exigente año en cuanto a objetivos. La escuadra carioca aspira a ser protagonista y para ello, en el mercado de pases, ha confiado en la cuota colombiana para hacerse a una nueva incorporación en el plantel. Allí entra el nombre de Julián Millán, zaguero central con pasado en Independiente Santa Fe.

El defensor fue catalogado como el “jugador del año” en el Campeonato Uruguayo el pasado 2025. Después de varios periplos en el FPC, hace poco tiempo emprendió vuelo a Nacional de Montevideo y logró dar el salto que pretendía. Llegó a la mejor versión de su carrera y se tornó inamovible en el ‘Bolso’, llevándose los honores con un par de títulos: Liga y Supercopa.

“Todo fue muy rápido. El fin de semana me enteré que salía para otro lado. Yo quería salir por el año que tuve y se dio la oportunidad (…) Me voy con lindos recuerdos, recuerdos y el agradecimiento con la gente de Nacional”, expresó el nacido en Bugalagrande, en diálogo con El País de Uruguay, previo al último duelo que disputó el 1 de marzo ante Peñarol.

Julián Millán llega a Fluminense

Este martes, a través de sus redes sociales, preciso el ‘Flu’ se encargó de anunciar a Millán como su fichaje “express” en aras de reforzar su zona defensiva. Tras someterse a los exámenes médicos, firmó su nuevo vínculo hasta finales de 2029.

“Considerado uno de los grandes defensas del fútbol sudamericano, Julián MIllán se convirtió en profesional y atrajo la atención de los principales clubes en su país. Tras destacar en Patriotas y Santa Fe, fue fichado por Nacional y pronto se consolidó como una pieza clave del equipo (…) Millán está siendo seguido por la Selección Colombia como una de las opciones para representar al país en el Mundial”, apuntó el club en el comunicado oficial.

¡AL RITMO DE TRICOLOR! 🇭🇺🇨🇴



Julián Millán é do Fluminense! pic.twitter.com/yjYaE1b6Uk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2026

El cafetero, transferido por algo más de cuatro millones de dólares, portará el uniforme 29 en su escudo. Una oportunidad de desbloquear tal vez el reto de militar en una de las ligas más exigentes del mundo, especialmente por el dinero invertido entre equipos para llevarse el título del Brasileirao y Copa Libertadores. De momento, compartirá camerino con Kevin Serna, el payanés que viene figurando en el club.

Millán anotó que espera “cumplir con las expectativas y lograr todos los objetivos marcados”, dada la “responsabilidad” de llegar al equipo ‘Tricolor’. Eso sí, mira de reojo alguna chance de cautivar a Néstor Lorenzo y ser incorporado en la Selección Colombia.

