Neymar le envía un emotivo mensaje de apoyo a Rodrygo tras su lesión

Neymar le manda mensaje a Rodrygo. | Action Images via Reuters y Reuters

El fútbol brasileño atraviesa momentos de tristeza por la lesión que ha dejado a Rodrygo Goes fuera de la temporada de LaLiga y, lamentablemente, también del Mundial 2026 con la selección de Brasil. El delantero del Real Madrid sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión grave que podría alejarlo de las canchas hasta por un año. En medio de este doloroso escenario, su compatriota Neymar no tardó en ofrecerle su apoyo con un mensaje lleno de emoción y palabras de aliento.

A través de sus redes sociales, Neymar se dirigió a su “heredero” con un mensaje cargado de afecto, comprensión y fortaleza. El delantero recordó sus propios momentos difíciles con lesiones y el sufrimiento que conlleva superar este tipo de adversidades.

“Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, toda una película se reprodujo en mi cabeza. ¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo de vivir con esta herida! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo) Solo te pido una cosa… ‘cuida tu cabeza’ ahora es el momento de reunir a todos los que amas a tu alrededor… Y como dijiste, no merecías pasar por esto ahora… pero ¿quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios? Hermanito… MANTENTE FUERTE, estoy seguro que regresarás volando. Te amo tanto como me apoyaste, ¡estaré aquí para ti!”, escribió Neymar en su cuenta oficial de X.

Estas palabras de Neymar reflejan, no solo la cercanía que existe entre ambos futbolistas, sino también el poder de la amistad y el apoyo incondicional en momentos de dificultad. Neymar sabe lo que significa enfrentarse a una lesión grave, y por eso, su mensaje a Rodrygo es tan personal y lleno de esperanza.

Aunque la recuperación de Rodrygo será larga, este tipo de apoyo de sus compañeros y figuras cercanas como Neymar puede ser un aliciente importante para que el joven delantero mantenga la motivación y la fuerza necesarias para superar esta etapa difícil. El cariño y la solidaridad entre estos dos grandes futbolistas, además de la fe en la recuperación de Rodrygo, son un ejemplo de cómo la unidad en el fútbol puede ser un bálsamo para las heridas más profundas.

