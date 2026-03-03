La racha negativa que deberá romper Municipal si pretende ganarle a Mixco

Los rojos llevan poco menos de 3 años sin ganar en ese estadio.

Por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el equipo de Municipal viaja para jugar en el Santo Domingo de Guzmán un durísimo juego frente al Deportivo Mixco. El equipo de Mario Acevedo llega a este cotejo luego de haber vencido con lo justo al Marquense en la décima, y de haber perdido el clásico del país contra Comunicaciones en la novena.

El caso es que Municipal visitará un campo de juego en el que no consigue una victoria desde septiembre de 2023, es decir, poco menos de tres años lleva el elenco ‘escarlata’ visitando a Mixco sin poder conseguir una victoria. Los registros marcan que desde aquella goleada 3-0, por el Apertura 2023, Municipal cosechó dos derrotas y cuatro empates, con una curiosidad poco común.

Fueron en total seis juegos, en los que ningún llegó a marcar dos o más goles. Eso habla de lo cerrados que son los partidos entre estos dos equipos cuando lo hacen en el Santo Domingo de Guzmán. Un estadio, para el caso, que recibe muchas críticas por parte de los equipos que suelen ir a jugar, y todas tienen que ver con que las dimensiones serían más pequeñas de lo normal, y el estado del campo, malo.

En cualquier caso, los de Acevedo deberán salir a jugar en el campo de Mixco buscando cortar la mala racha de victorias que lleva a lo largo de los tres años. A favor, tendrán por delante un rival que está algo lejos de la versión mostrada en el pasado torneo, y que está siendo protagonista de una irregularidad que viene padeciendo.

Apenas dos victorias, cuatro empates y cuatros derrotas confeccionan unos primeros diez juegos de Mixco que lo tienen con 10 unidades en la parte baja de la tabla de posiciones. De todas formas, hay tiempo para que los ‘chicharroneros’. reaccionen, aunque es cada vez menos y deben empezar a ganar para posicionarse.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Municipal hoy

Ni Mixco ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Deportivo Mixco : Kevin Moscoso; Nixson Flores, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Allen Yanes, Facundo González; Esnaydi Zúñiga, Edilson Reyes; Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Nixson Flores, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Allen Yanes, Facundo González; Esnaydi Zúñiga, Edilson Reyes; Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Darwin Torres, Aubrey David, José Morales; Yunior Pérez, Rudy Muñoz, Cristian Hernández, Pedro Altán; César Archila y Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Municipal:

9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 1 de mayo de 2025 | Mixco 0-0 Municipal | Cuartos de Final Torneo Clausura 2025

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2025 13 de abril de 2025 | Mixco 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

