A 100 días del Mundial 2026, así lucen las 16 sedes en México, Estados Unidos y Canadá

A partir del 11 de junio, 16 estadios recibirán la Copa del Mundo en Norteamérica, la más grande de la historia

Las 16 sedes del Mundial 2026 | Imago7, Reuters, Claro Sports

A 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo ya se siente en el ambiente: del 11 de junio al 19 de julio, Canadá, México y Estados Unidos compartirán por primera vez la organización de un Mundial, con 48 selecciones y 104 partidos en el calendario.

Con ese horizonte, el foco también se posa en las 16 sedes que sostendrán la logística y la narrativa del torneo. El mapa ya está trazado: dos estadios en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación repasamos cómo lucen los recintos que le darán sentido a la máxima fiesta del balompié.

Estadio Toronto

Ubicado en Toronto, Ontario, este recinto inaugurado en 2007 cuenta con una capacidad preliminar de 45,000 espectadores. Será una de las sedes canadienses en la fase de grupos y también tiene programado un partido de dieciseisavos de final. Entre los cotejos programados destaca el juego 3 de la Copa del Mundo, con Canadá enfrentando al ganador del repechaje europeo entre Italia/Nigeria/Gales o Bosnia. Fue sede del Mundial sub 20 varonil en 2007 y femenil en 2014.

BMO Field de Toronto | Imago7

Estadio BC Place Vancouver

En Vancouver, Columbia Británica, el BC Place abrió en 1983 y tiene capacidad preliminar de 54,000. Su calendario incluye fase de grupos, dieciseisavos y un partido de octavos de final, con su ubicación a orillas de False Creek como uno de sus rasgos más reconocibles. En este inmueble Canadá disputará al menos dos encuentros: contra Qatar y Suiza en la fase de grupos.

BC Place en Vancouver, Canadá | NAV RAHI / AFP

Estadio Ciudad de México

Localizado en Tlalpan, Ciudad de México, el Estadio Ciudad de México (Azteca) fue inaugurado en 1966. Albergará el partido inaugural del 11 de junio de 2026, donde México recibirá a Sudáfrica, además de encuentros de fase de grupos y rondas de eliminación directa. Será la casa del Tricolor, que en caso de terminar como líder del Grupo A disputaría dieciseisavos y octavos de final en la capital mexicana. El imueble se mantiene en remodelación.

Estadio Azteca en la CDMX | Claro Sports

Estadio Guadalajara

En Zapopan, Jalisco, el Estadio Guadalajara abrió en 2010 y cuenta con capacidad de 48,000 espectadores. Será sede de partidos de fase de grupos, incluido el encuentro de México frente a Corea del Sur dentro del Grupo A, como parte del recorrido del torneo en territorio mexicano. Además resalta como escenario del partido 66 Uruguay v España, correspondiente a la actividad del Grupo H.

Estadio Akron en Guadalajara, México | Imago7

Estadio Monterrey

Ubicado en Guadalupe, Nuevo León, el Estadio Monterrey fue inaugurado en 2015 y tiene capacidad de 53 mil 500. Recibirá juegos de fase de grupos y un partido de dieciseisavos de final, dentro del bloque de sedes en México. A destacar el compromiso entre Japón y Túnez, el cual se convertirá en el juego 1000 de la historia de los Mundiales.

Gigante de Acero en Monterrey, México | Imago7

Estadio Atlanta

En Atlanta, Georgia, este estadio inaugurado en 2017 tiene capacidad de 75,000. Su calendario contempla fase de grupos, dieciseisavos, octavos y una semifinal, por lo que será una plaza con peso en el tramo decisivo del torneo. Aquí España disputará dos cotejos: vs Cabo Verde y Arabia Saudita.

Mercedes-Benz Stadium en Atlanta | Reuters

Estadio Boston

En Foxborough, Massachusetts, el Estadio Boston abrió en 2002 y aparece con capacidad de 65 mil, sujeta a confirmación por trabajos de renovación. Está programado para fase de grupos, dieciseisavos y un partido de cuartos de final. Aquí la Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé protagonizarán uno de los partidos más llamativos de la primera ronda.

Gillette Stadium en Boston | Imago7

Estadio Dallas

Con sede en Arlington, Texas, e inaugurado en 2009, el Estadio Dallas es el de mayor capacidad preliminar del listado con 94,000. Tendrá actividad desde fase de grupos y seguirá con dieciseisavos, octavos y una semifinal. Será el recinto donde la vigente campeona del mundo, Argentina, chocará con Austria y Jordania en el Grupo J. Además tendrá juegos como Países Bajos vs Japón e Inglaterra vs Croacia.

AT&T Stadium en Texas | Imago7

Estadio Houston

Situado en Houston, Texas, el estadio abrió en 2002 y tiene capacidad preliminar de 72,220. Será sede de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final, como uno de los recintos con presencia en más de una ronda del torneo. Este inmueble tendrá doble presencia de Cristiano Ronaldo y Portugal, ante Uzbekistán y frente al ganador del repechaje intercontinental Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia.

NRG Stadium en Houston | Imago7

Estadio Kansas City

En Kansas City, Missouri, este recinto inaugurado en 1972 cuenta con capacidad preliminar de 73 mil aficionados. Está programado para fase de grupos, dieciseisavos y cuartos de final, con un historial amplio como sede de grandes eventos deportivos. Aquí Argentina debutará frente a Argelia y Ecuador chocará con Curazao, además del Túnez vs Países Bajos.

Arrowhead Stadium en Kansas City | Imago7

Estadio Los Ángeles

Localizado en Inglewood, California, el Estadio Los Ángeles abrió en 2020 y tiene capacidad preliminar de 70,000. Recibirá partidos de fase de grupos, dieciseisavos, además de un juego de cuartos de final en el camino hacia la recta final. Entre sus cotejos destacados está el Estados Unidos vs Paraguay del Grupo D, así como el Estados Unidos vs el ganador del repechaje europeo entre Turquía/Rumania/Eslovaquia y Kosovo.

SoFi Stadium en California, Los Ángeles | Imago7

Estadio Miami

En Miami Gardens, Florida, el Estadio Miami fue inaugurado en 1987 y cuenta con capacidad de 65 mil espectadores. Además de fase de grupos, tendrá un juegos de dieciseisavos, uno de cuartos de final y el partido por el tercer lugar del torneo. En este escenario será el Colombia vs Portugal, otro de los juegos destacados de la primera ronda. Además Uruguay tendrá doble cartelera en el Grupo H: Cabo Verde y Arabia Saudita.

Hard Rock Stadium en Miami, Florida | Imago7

Estadio Nueva York Nueva Jersey

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, el estadio inaugurado en 2010 tiene capacidad preliminar de 82,500. Será la sede de la final del 19 de julio de 2026, además de albergar partidos de fase de grupos, dieciseisavos y octavos. Selecciones como Brasil (vs Marruecos), Francia (vs Senegal), Alemania (vs Ecuador) e Inglaterra (vs Panamá) pisarán este césped.

MetLife Stadium en Nueva Jersey | Imago7

Estadio Filadelfia

En Philadelphia, Pennsylvania, este estadio abrió en 2003 y tiene capacidad preliminar de 69,000. Recibirá partidos de fase de grupos y un encuentro de octavos de final, dentro del bloque de sedes del noreste de Estados Unidos. Brasil medirá fuerzas con Haití en el partido 29, mientras que Francia disputará un compromiso ante Irak, Bolivia o Surinam.

Lincoln Financial Field en Filadelfia | Imago7

Estadio Bahía de San Francisco

Ubicado en Santa Clara, California, el Estadio Bahía de San Francisco fue inaugurado en 2014 y cuenta con capacidad preliminar de 71,000. Su calendario contempla fase de grupos y un partido de dieciseisavos de final. Recientemente fue la sede del Super Bowl. En su calendario figuran partidos como Catar vs Suiza, Austria vs Jordania y Paraguay vs Australia.

Levi’s Stadium en San Francisco, California | Reuters

Estadio Seattle

Finalmente en Seattle, Washington, el Estadio Seattle abrió en 2002 y tiene capacidad preliminar de 69,000. Tendrá actividad en fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final, como una de las sedes que combinarán volumen de partidos y presencia en eliminación directa. Resalta el Bélgica vs Egipto del Grupo G, así como el Estados Unidos vs Australia. Ha sido considerado dos veces en el Libro Guinness de los récords como el estadio al aire libre más ruidoso.

Lumen Field en Seattle | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Te puede interesar: