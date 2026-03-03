Rating Colombia del 2 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ parece inalcanzable

La batalla por el rating en Colombia está más intensa que nunca: ‘A Otro Nivel’ se mantiene en la cima, pero ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sigue sumando puntos y acortando distancia.

En la actualidad, la pelea por el rating en la televisión colombiana vive uno de sus momentos más intensos del año. ‘A Otro Nivel’ se mantiene como el programa más visto en el país, consolidándose como el líder indiscutido en la franja estelar y marcando diferencia frente a sus competidores. Sin embargo, el fenómeno de ‘La Casa de los Famosos Colombiano se queda atrás: el reality continúa creciendo semana a semana en audiencia, sumando puntos clave y acortando distancias en la tabla, lo que anticipa una disputa cada vez más cerrada por el primer lugar.

Rating en Colombia del 2 de marzo de 2026, según CNC

ProgramaRating
A Otro Nivel | Caracol TV7,71 %
Noticias Caracol PRM6,04 %
Noticias Caracol MD3,88 %
La Casa de los Famosos | RCN 3,86 %
La Rosa de Guadalupe | RCN3,63 %
La Reina del Flow 3 | Caracol TV3,49 %
Noticias RCN PRM3,41 %
Las de Siempre | RCN 3,41 %
Espacio Político Partido Conservador | Caracol TV 3,39 %

Agenda futbolera para hoy, martes 3 de febrero de 2026

Todos los partidos más destacados de hoy:

  • 2:30 p.m. | Everton vs Burnley | Premier League
  • 3:00 p.m. | Como vs Inter de Milán | Coppa Italia
  • 3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid | Copa del Rey
  • 3:15 p.m. | Wolverhampton vs Liverpool | Premier League

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías estima los niveles de audiencia a través de porcentajes. Se toman los datos de millones de decodificadores para edificar el rating que se ve a diario. Si usted cambia de canal, le da más puntaje a lo último visto que al programa anterior.

Rating en Colombia de los últimos días:

