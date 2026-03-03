Resultado MiLoto hoy, 2 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo de este inicio de semana resultó muy emocionante, pues 29 jugadores estuvieron muy cerca de llevarse el acumulado.

Resultados de MiLoto hoy. – @Baloto_Colombia.

Dentro de la gran variedad de juegos de azar que existen en Colombia, uno de los que mayor popularidad viene ganando en los últimos meses el MiLoto. Este lunes, hubo sorteo y 29 personas estuvieron muy cerca de llevarse el acumulado correspondiente al premio mayor, pues les faltó únicamente un acierto.

Resultado de MiLoto este lunes, 2 de marzo de 2026

Números ganadores: 11 – 17 – 18 – 31 – 34

11 – 17 – 18 – 31 – 34 Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.

Resultado de Miloto. – @Baloto_Colombia.

Así se juega MiLoto

Uno de los aspectos que más gustan al público general de este juego es su formato simple. El jugador elige cinco números entre el 1 y el 39. La persona puede decidir si los escoge o si prefiere que el sistema asigne el tiquete de forma aleatoria. Dependiendo del número de aciertos, se pagan distintos premios y aquella persona que acierte las cinco cifras se lleva el acumulado.

¿Qué hacer si gané?

El ganador debe informarse sobre el procedimiento a seguir para cobrar su premio, el cual cambia dependiendo de la cantidad a cobrar. Es recomendable ingresar al sitio web oficial de Baloto y entrar a la parte de reglamento, donde está el instructivo a seguir según sea el caso.

