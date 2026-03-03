Resultado MiLoto hoy, 2 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
El sorteo de este inicio de semana resultó muy emocionante, pues 29 jugadores estuvieron muy cerca de llevarse el acumulado.
- Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 2 de marzo de 2026
- Carlos Vives, Grupo Frontera, Gorillaz y más: cartelera completa de conciertos en Colombia 2026
- David Summers repasa su carrera y prepara concierto en Bogotá
Dentro de la gran variedad de juegos de azar que existen en Colombia, uno de los que mayor popularidad viene ganando en los últimos meses el MiLoto. Este lunes, hubo sorteo y 29 personas estuvieron muy cerca de llevarse el acumulado correspondiente al premio mayor, pues les faltó únicamente un acierto.
Resultado de MiLoto este lunes, 2 de marzo de 2026
- Números ganadores: 11 – 17 – 18 – 31 – 34
- Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.
Así se juega MiLoto
Uno de los aspectos que más gustan al público general de este juego es su formato simple. El jugador elige cinco números entre el 1 y el 39. La persona puede decidir si los escoge o si prefiere que el sistema asigne el tiquete de forma aleatoria. Dependiendo del número de aciertos, se pagan distintos premios y aquella persona que acierte las cinco cifras se lleva el acumulado.
¿Qué hacer si gané?
El ganador debe informarse sobre el procedimiento a seguir para cobrar su premio, el cual cambia dependiendo de la cantidad a cobrar. Es recomendable ingresar al sitio web oficial de Baloto y entrar a la parte de reglamento, donde está el instructivo a seguir según sea el caso.