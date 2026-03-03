Monterrey prepara fiesta de 100,000 personas para partido mil de los mundiales

El Gigante de Acero será sede del Túnez vs Japón, partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo en el Mundial 2026

El Gigante de Acero se prepara para recibir el partido mil del Mundial. Imago 7

El Mundial 2026 marcará un hecho histórico en Monterrey, ya que el partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se disputará en el Gigante de Acero, lo que provocará una serie de eventos para celebrarlo en la Sultana del Norte.

El comité organizador local Monterrey 26 pretende realizar una gran fiesta en el partido entre Túnez y Japón, programado para el 20 de junio de 2026 en la Sultana del Norte, ya que será un duelo histórico al convertirse en el encuentro número mil de los Mundiales, hecho que quedará marcado en el Gigante de Acero.

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el Parque Fundidora abrirá sus puertas el día del partido para recibir a 100,000 personas en el FIFA Fan Fest. Además de la transmisión del encuentro, se buscará contar con artistas ligados a la cultura de ambas selecciones.

Monterrey no se caracterizó por recibir partidos considerados atractivos en su sede, por lo que se buscará trascender con el partido mil de los Mundiales. Incluso se contempla generar un emblema que distinga tanto a los jerseys como al encuentro en particular.

Estos son los partidos que se jugarán en Monterrey en el Mundial 2026:

Además del duelo entre Túnez y Japón, el Gigante de Acero recibirá otros dos partidos de la fase de grupos y uno más correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final.

14/06/2026 | Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez

20/06/2026 | Túnez vs. Japón

24/06/2026 | Sudáfrica vs. Corea

29/06/2026 | Dieciseisavos de final

