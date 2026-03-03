Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 2 de marzo de 2026

La primera semana de marzo empezó con la emoción de los juegos de azar y actividades que llaman la atención en todo el país.

Lotería de Cundinamarca.

La primera semana de marzo inició con la emoción de los juegos de azar en Colombia. Dos loterías principales realizaron sus sorteos, ofreciendo grandes premios mayores y una variedad interesante de secos. Los chances también tuvieron su espacio con las diversas modalidades que siempre dejan ganadores en todo el país.

Lotería de Cundinamarca

Resultados. – Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Tolima

Resultados. – Lotería del Tolima. Resultados. – Lotería del Tolima.

Resultados de chances

Pick 3: 893

893 Pick 4: 5460

5460 Astro Luna: 6402 – Piscis

6402 – Piscis Caribeña Noche: 0433-0

0433-0 Sinuano Noche: 8784-2

8784-2 Motilón Noche: 3342-5

3342-5 Fantástica Noche: 1750-0

1750-0 Culona Noche: 7292

7292 Cafeterito Noche: 4137-0

4137-0 Chontico Noche: 4335-7

4335-7 Paisita Noche: 3409 – Conejo

Loterías y chances en Colombia: ¿cómo reclamar premios?

Un ganador debe saber que las empresas pueden definir sus propios mecanismos y requisitos para reclamar premios. Es así que puede enterarse del proceso vigente por medio del reglamento que suele estar publicado en el reverso de los tiquetes de juego o en el sitio web oficial.

Teniendo en cuenta eso, casi todas las empresas autorizadas definen un monto máximo que puede cobrarse en cualquier punto de venta sin mayor complejidad. No obstante, cuando se trata de sumas de dinero considerables, se pone primero la seguridad de las personas y se requiere hacer otras labores como reunir documentación o ir a oficinas especializadas.

