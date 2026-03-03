Lando Norris busca el bicampeonato: ¿Cuántos pilotos han ganado el título de manera consecutiva?

El británico busca repetir el título en F1. Solo 11 pilotos han sido campeones consecutivos, entre ellos Schumacher, Hamilton, Vettel y Verstappen

El piloto de McLaren buscará repetir tras conquistar el título en 2025 | Reuters

Lando Norris llega a 2026 como campeón vigente y con una misión clara: defender la corona que conquistó en 2025. Su consagración no fue un trámite, sino el cierre de una temporada que se definió hasta la última fecha y que lo colocó, por fin, en la cima de la Fórmula 1.

El británico aseguró el título con un tercer lugar en Abu Dhabi y terminó el año con 423 puntos, apenas dos por encima de Max Verstappen. Ese margen mínimo resume la presión que acompañó a McLaren en el desenlace y explica por qué el bicampeonato se volvió el tema central rumbo al siguiente curso.

Ganar una vez ya exige constancia, desarrollo del auto y manejo de crisis; repetir suele pedir, además, continuidad y frialdad en los momentos límite. En F1 no basta el talento: la historia muestra que los reinados se construyen cuando piloto y equipo sostienen la ventaja durante meses, sin regalar puntos que luego pesan como oro.

Por eso, cada vez que un campeón inicia la defensa del título, la comparación es inevitable: ¿cuántos lo lograron de forma consecutiva y quiénes integran ese club? La respuesta coloca el reto de Norris en perspectiva histórica y también revela lo extraordinario que resulta repetir campeonato en la categoría.

¿Qué pilotos han ganado el campeonato en temporadas consecutivas?

En toda la historia de la Fórmula 1, solo 11 pilotos han logrado campeonatos consecutivos del Mundial de Pilotos. Y hay un detalle que subraya la rareza: únicamente Michael Schumacher y Lewis Hamilton consiguieron dos rachas distintas de títulos al hilo a lo largo de sus carreras.

Los reinados largos encabezan la lista y marcan épocas completas: Michael Schumacher firmó cinco seguidos (2000–2004), mientras Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Max Verstappen alcanzaron rachas de cuatro. En concreto: Fangio (1954–1957), Vettel (2010–2013), Hamilton (2017–2020) y Verstappen (2021–2024), todos con el impulso de proyectos dominantes en su momento.

El resto del grupo lo forman bicampeones consecutivos, cada uno con historias y contextos distintos, pero con el mismo resultado: dos coronas seguidas. Ahí aparecen Alberto Ascari (1952–1953), Jack Brabham (1959–1960), Alain Prost (1985–1986), Ayrton Senna (1990–1991), Mika Häkkinen (1998–1999) y Fernando Alonso (2005–2006), además de Schumacher (1994–1995) y Hamilton (2014–2015) en sus primeras rachas antes de volver a encadenar títulos más adelante.

La lectura es simple: el bicampeonato casi siempre llega cuando el paquete completo se mantiene arriba y el campeón evita bajones de puntos. Incluso en años de duelos cerrados, la defensa se decide por detalles: abandonos, penalizaciones, fines de semana discretos y la capacidad de convertir días malos en resultados rescatables, justo lo que Norris debió ejecutar para cerrar 2025 con ventaja mínima.

Si Norris gana el título también en 2026, entrará a ese grupo de 11 y se convertirá en bicampeón consecutivo; si no, su 2025 quedará como la cima inicial de una era que todavía está por definirse. La historia lo deja claro: repetir no es lo normal en F1, por eso cada defensa del campeonato vale tanto como el primer golpe.

