Reunión entre Ímer Machado y Ramón Jesurun sobre supuestos sobornos: habría denuncia por los señalamientos

El director de la Comisión Arbitral habría enseñado al presidente de la FCF los soportes de sus cuentas bancarias.

Ímer Machado y Ramón Jesurun. – Vizzor Image.

Uno de los escándalos que ha sacudido recientemente el fútbol colombiano tiene que ver con las acusaciones en contra de Ímer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Según unas revelaciones hechas por el exárbitro Wílmer Barahona, una fuente le mostró pruebas sobre lo que serían sobornos de parte de jueces activos para ser designados en partidos del fútbol profesional.

Para poner en contexto, el retirado colegiado y hoy analista contó en el programa Deportes sin tapujos que un árbitro activo lo contactó desde hace varios meses para procurar una denuncia pública en contra de Machado y una conducta ilegal que mancharía gravemente el nombre del departamento arbitral de la entidad del balompié cafetero. Con pruebas en mano, Barahona relató la historia.

Pues ha habido novedades con respecto a este tema. El periodista Carlos Antonio Vélez contó en el programa Palabras Mayores de Win Sports que Machado habría sostenido recientemente una reunión con Ramón Jesurun, presidente de la FCF, y que la intención del directivo fue mostrar unos soportes que lo defenderían de los señalamientos.

“Ímer Machado pidió una cita con el presidente (de la FCF, Ramón Jesurun). Lo que sé es que llegó con un cartapacio ‘así de grueso’ con todos los extractos de su banco y su cuenta de Nequi. A mí me parece que él no es correcto ni idóneo para el manejo de ese puesto, pero no tengo cómo demostrar que es una persona incorrecta. No tengo ninguna prueba para derrumbar su presunción de inocencia”, indicó el comunicador.

Vélez fue más allá y anticipó que hay una intención por parte de Ímer Machado de defeder su nombre ante la justicia ordinaria: “Parece que le ha mostrado que todo lo que se dijo por parte de Barahona en Deportes sin tapujos no es cierto. Esto va a terminar en los estrados judiciales. Supe que el señor Machado va a denunciar penalmente a Barahona“.

En este punto es preciso aclarar que Barahona realizó la denuncia pública hablando sobre supuestos, a pesar de que varios de los panelistas que lo acompañaban en el citado programa insistían en que diera por hecho la conducta incorrecta por parte de Machado. Además, el retirado árbitro mostró un chat en el que intentó contactar al señalado para obtener su versión de los hechos, pero este jamás le habría contestado.

En lo que se refiere a una eventual denuncia por parte de Machado, esta sería encaminada hacia delitos relacionados con el derecho de la comunicación, como la injuria y la calumnia. También vale la pena tener presente que la fuente que allegó las pruebas a Barahona se mantiene en el anonimato por miedo a represalias.

