¡A 100 días del Mundial 2026! Inicia la cuenta regresiva para la mayor fiesta del fútbol

Cien días nos separan del inicio de la mayor fiesta del fútbol. Este 3 de marzo comienza la cuenta regresiva oficial: faltan 100 días para que el balón ruede en la Ciudad de México, en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, regresando al calendario tradicional de verano, y marcará un momento histórico para Norteamérica, que será el epicentro del fútbol mundial durante poco más de un mes (39 días).

La edición de 2026 será inédita en varios sentidos. Por primera vez en la historia, tres países —México, Estados Unidos y Canadá— organizarán de manera conjunta la principal competencia internacional de fútbol. Además, el certamen contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, ampliando el formato tradicional y dando paso a la Copa del Mundo más extensa desde su creación.

Serán 16 ciudades y 16 estadios los encargados de albergar los encuentros en los tres países anfitriones, la mayor cifra de sedes desde Corea/Japón 2002. El calendario completo ya fue revelado, lo que permite dimensionar la magnitud logística y deportiva de un torneo que concentrará la atención global durante 39 días de competencia.

11 de junio: el inicio de la fiesta

El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El histórico inmueble se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, después de haber sido escenario del arranque en 1970 y 1986. El inmueble volverá a colocarse en el centro del escenario internacional, como ocurrió cuando figuras como Pelé y Diego Armando Maradona protagonizaron capítulos determinantes en la historia del torneo.

México será el encargado de abrir la competencia en el Grupo A frente a Sudáfrica. El duelo representa una reedición invertida del partido inaugural del Mundial 2010, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Johannesburgo. En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala marcó el primer gol del torneo y Rafael Márquez empató para el Tri; ahora, 16 años después, el propio Márquez formará parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

La selección mexicana disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional. El primero y el tercero serán en el Estadio Ciudad de México, mientras que el segundo compromiso se celebrará en Guadalajara. De esta manera, el combinado nacional tendrá la oportunidad de iniciar su camino mundialista arropado por su afición en casa, en una edición que será la tercera organizada por el país.

¿Qué selecciones ya calificaron al Mundial 2026?

Hasta ahora, 42 de las 48 selecciones ya aseguraron su clasificación. Entre ellas están las tres anfitrionas y el actual campeón del mundo, Argentina, que buscará convertirse en el tercer defensor del título en lograr el bicampeonato.

Anfitrionas: Canadá, México, Estados Unidos

AFC: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

OFC: Nueva Zelanda

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con un total de 104 partidos, la cifra más alta en la historia del torneo, como consecuencia directa de la ampliación a 48 selecciones. Este nuevo formato incrementa el número de encuentros respecto a los 64 que se disputaban cuando participaban 32 equipos. Los 104 partidos se desarrollarán a lo largo de 39 días, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, distribuidos en 16 sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá, lo que convertirá a esta edición en la más extensa tanto en número de selecciones como en volumen de juegos disputados desde la creación de la Copa del Mundo.

¿En qué ciudades se jugará el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se disputará en 16 ciudades distribuidas en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Cada una de estas sedes albergará encuentros a lo largo del torneo, incluyendo partidos de fase de grupos y rondas de eliminación directa, dentro de una edición que marcará un precedente por su organización tripartita y su alcance continental.

En un inicio 22 ciudades presentaron su candidatura; sin embargo fueron descartadas Washington DC, Denver, Baltimore, Nashville, Orlando y Edmonton. De esta forma las 16 ciudades elegidas fueron:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Canadá: Vancouver y Toronto.

Vancouver y Toronto. México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026 y en qué estadio?

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford. Con 100 días por delante, la expectativa crece en México y en todo el continente, a la espera de que el 11 de junio vuelva a escucharse el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México y comience oficialmente la mayor Copa Mundial de la historia.

