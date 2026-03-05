Pico y placa en Bogotá para este viernes, 6 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 6 de marzo de 2026.

Así regirá el pico y placa en Bogotá | Sergio Yate / AFP

Culmina la semana en Bogotá. Para este viernes, 6 de marzo, lógicamente aplica la medida de pico y placa, una de las más exigentes y que se debe cumplir al pie de la letra por las calles capitalinas. A través de Claro Sports le explicamos todo lo que debe saber al respecto.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes, 6 de marzo de 2026?

Para este último día laboral de la semana, en suelo capitalino, no podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas que culminen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí tienen luz verde de las autoridades.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como ya es cantado, la prohibición de pico y placa inicia a partir de las 6:00 de la mañana. Dicha norma se extiende hasta las 9:00 de la noche. En caso de que le toque pico y placa, debe buscar medios alternativos de transporte.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Hay varias situaciones que le dan un valor diferente a la regla. Ni las motocicletas ni los carros eléctricos deben acogerse al pico y placa, así como los que pagan el modo solidario por un día. También la norma respalda a vehículos con funciones como prensa, servicios médicos, seguridad, personal diplomático, prensa y desplazamiento de personas en condición de discapacidad, siempre que haya un permiso tramitado previamente.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Si lo sorprenden violando el pico y placa, las autoridades no van a tener ninguna contemplación. La multa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales, valor que supera los $875.000 pesos colombianos. Súmele que podrían inmovilizar su vehículo, por lo que se adicionan los valores de grúas y la permanencia en patios.

